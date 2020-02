Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen in Jena Motoren im Wert von 13.000 Euro

Unbekannte sind am Dienstag in ein Sportgeschäft in Jena-Burgau eingebrochen und haben Beute im Wert von 13.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter in das Lager des Geschäftes eingedrungen und hätten dort vier Außenbordmotoren gestohlen, die einen Gesamtwert von 13.000 Euro hätten.

Die Einbrecher flüchteten anschließen. Die Polizei fand bei einer Suche die Beute unter einer Straßenbahnbrücke wieder und brachte sie dem Eigentümer zurück.