Einbrecher stehlen Tresor samt Bargeld in Jena

Jena. Diese und weitere Polizei-Meldungen aus Jena.

In den frühen Morgenstunden kollidierte ein Radfahrer am Montag mit einem Poller, der vor der Brücke in der Prüssingstraße aufgestellt ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, kam der 3-Jährige zu Fall und verletzte sich dabei.

Einbrecher stehlen Bargeld und Kamerazubehör

Am Montagvormittag meldete die Mitarbeiterin eines Fotostudios in der Westbahnhofstraße der Polizei einen Einbruch. Demnach waren am vergangenen Wochenende Unbekannte in das Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen und hatten mehrere Räume durchsucht. Laut Polizei entwendeten die Täter einen Tresor samt dem darin aufbewahrten Bargeld (fünfstelliger Betrag) sowie Zubehör für eine Kamera. Im Anschluss konnten die Einbrecher unerkannt davonkommen. Die Ermittlungen dauern an.

18-Jährige hinterlässt Schaden in Arztpraxis

In einer Arztpraxis am Carl-Zeiss-Platz machte eine 18-jährige Frau am Montagnachmittag ihren Unmut Luft, in dem sie einen Stuhl quer durch den Warteraum warf. Nach Angaben der Polizei wurde ihr zuvor die Ausgabe eines Medikaments verweigert. Durch den Stuhlwurf wurden keine anwesenden Personen verletzt. Allerdings wurden zwei Wände beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 600 Euro. Mit Eintreffen der Polizei hatte sich die 18-Jährige bereits entfernt. Allerdings konnte ihre Adresse ausfindig gemacht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen sie eingeleitet.

Gepöbelt und geschlagen

Montagabend hielt sich ein 25-Jähriger im Stadtgebiet von Jena auf. Nachdem er laut Polizeiangaben mehrere Mülltonnen am Lutherplatz und Fürstengraben umgeworfen hatte, sprachen Zeugen ihn auf sein Verhalten an. Darauf habe der Mann sofort aggressiv reagiert und soll versucht haben, einen 61-Jährigen zu treten. Im Anschluss warf er einen Gegenstand auf die Fahrbahn, wodurch ein Auto beschädigt wurde. Die eingesetzten Polizisten konnten den bereits bekannten Mann ausfindig machen. Er war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Unfall geflohen

Mehrere Zeugen hörten am späten Montagabend zunächst einen lauten Knall in der Erlanger Allee, anschließend waren quietschtende Reifen zu hören. Weitere Zeugen konnten außerdem beobachten, wie eine männliche Person von einem grauen oder silbernen Auto die Kennzeichen abriss und in Richtung Klinikum davonrannte. Die eingesetzten Polizisten fanden einen beschädigten Pkw vor, der auf den Straßenbahngleisen abgestellt war. Wie sich herausstellte, war der Mann mit dem Auto zuvor in einer Baustelle mit einer Warnbake kollidiert. Der geflohene Fahrer versuchte im Anschluss alles, um seine Identität zu verschleiern. Jedoch vergaß er im Inneren des Autos Unterlagen, welche der Polizei eindeutige Hinweise zum Halter lieferten. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.