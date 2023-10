Die Kegelhalle in der Jahnstraße in Jena

Einbrecherin in der Jenaer Kegelhalle geschnappt

Jena. Die Polizei hat in einer Kegelhalle in Jena eine Einbrecherin gefasst. Der Verein, der die Halle nutzt, beklagt derweil die Schäden.

Die Jenaer Polizei hat am Freitagabend eine 18-Jährige gestellt, die in die Kegelhalle in der Jahnstraße eingebrochen war. Anwohner hatten mitbekommen, wie die junge Frau mit Pflastersteinen ein Fenster zerstörte und daraufhin die Polizei verständigt.

Pflastersteine und Glassplitter auf der Bahn zeugen vom Einbruch Foto: Jörg Weiß / Jenaer Keglerverein

Wie Jörg Weiß, der 1. Vorsitzende des JenaerKeglervereins berichtet, hatte die Täterin aus einem Tresor bereits einen Camcorder und mehrere Schlüssel entwendet. Der Verein habe alle Gegenstände inzwischen wieder zurück. „Es hat zwar immer mal Einbruchsversuche gegeben, dies war aber der erste erfolgreiche während meiner 20-jährigen Amtszeit“, so Weiß.

Schäden an der Bahn 6

Neben dem zerstörten Fenster, das mit einer Platte provisorisch wieder verschlossen wurde, klagt der Verein über viele Glassplitter, die durch den Einbruch insbesondere auf die Bahn 6 gelangt sind. Ob die Bahn dadurch größere Schäden davongetragen hat, werde noch untersucht, so Weiß. Wettkämpfe könnten aber weiterhin stattfinden.

Die Reparatur des Fensters übernehme die KIJ, von der der Verein die Kegelhalle gepachtet hat.