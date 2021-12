Einbruch in Mehrfamilienhaus in Jena

Unbekannte brachen in mehrere Kellerboxen ein.

Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag zu Montag in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Theobald-Renner-Straße in Jena eingedrungen. Laut Polizei brachen der oder die Täter drei Kellerboxen auf, indem sie mit einem unbekannten Tatmittel die Vorhängeschlösser gewaltsam öffneten. Es wurden mehrere Fahrräder entwendet.

Wie hoch der gesamte Beuteschaden ist, kann abschließend noch nicht gesagt werden. Allerdings war unter den entwendeten Rädern ein E-Bike der Marke Medira dabei, welches einen Wert von knapp 3.000 Euro hatte. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

