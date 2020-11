Eine 106-Jährige zieht im Jenaer Westviertel um

Wo kann man schon in eine Apotheke mitten durch einen Garten gehen? In dem roten Backsteinhaus an der Ecke Lommerweg/Jahnplatz war das immer so, oder genauer gesagt 106 Jahre lang. Denn 1914 öffnete hier die Westapotheke und war all die Jahrzehnte ein wichtiger, ja sogar der einzige Anlaufpunkt für viele Bewohner des Westviertels. Doch nun hat sich die Tür über der vom Garten kommenden steilen Treppe für immer geschlossen. Die Westapotheke zieht um und eröffnet am Montag neu, und zwar unweit vom alten Standort in der August-Bebel-Straße, im Haus der historischen Ölmühle, wo unter anderem auch Sparkasse und Norma-Markt zu Hause sind.

Echte Wohngebietsapotheke mit viel Stammkundschaft Schade, werden viele Anwohner von Jahnplatz, Külzstraße, Ziegelmühlenweg, Jahn- und Lutherstraße, Talstraße und wohl im gesamten Westviertel sagen. Schließlich war die Westapotheke eine echte Wohngebietsapotheke, die nicht wegzudenken war aus diesem Stadtviertel, bestätigt Christine Tittel, die Betreiberin der Westapotheke. „Wir haben hier eine große Stammkundschaft gehabt. Vor allem auch ältere Menschen.“ Sie alle seien immer gern gekommen und hätten die beschwerlichen Stufen zum Ladeneingang genommen, um ihre altgewohnte Apotheke aufzusuchen, sich fachkundig beraten zu lassen und dabei auch ein Schwätzchen zu führen. Auch die extra im Garten angebrachte Klingel sei genutzt worden, wenn sich Rollstuhlfahrer etwas in der Apotheke holen wollten. Dann seien die Mitarbeiter heruntergekommen und hätten die Kunden im Garten bedient. Kurz vor dem 100. Geburtstag der Westapotheke im Jahr 2014 hatte Christine Tittel das Geschäft von Wolfhart Metz gekauft. Sie besaß zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Apotheken in Apolda. Und auch die Kernberg-Apotheke in der Jenaer Friedrich-Engels-Straße gehört seit vorigem Jahr zu Tittels Apotheken. Sie übernahm mit der Westapotheke eine geschichtsbeladene Einrichtung, die am 5. Dezember 1914 vom Apotheker August Knüpfer eröffnet wurde. Die Zulassung hatte er seinerzeit vom Großherzoglichen Sächsischen Staatsministerium in Weimar per Konzessionsurkunde erhalten. Der Begründer kam aus Sondershausen und kaufte das Haus in der Moltkestraße 1, heute Wilhelm-Külz-Straße 1. Wegen dieser Lage bürgerte sich schnell der Name von der Moltke-Apotheke ein. Knüpfer hatte übrigens damals fünf Jahre um die Konzession gekämpft, da die Neugründung im Verbreitungsgebiet von zwei länger bestehenden Stadtapotheken lag. Knüpfer betrieb die Moltke- So sah es noch Anfang der 1980er Jahre in der Westapotheke aus. Foto: Westapotheke Apotheke bis 1936. Weitere Betreiber kamen später, und bis Mitte der 1970er Jahre wurde die Westapotheke sogar als eine der wenigen ihrer Art in Jena noch privat betrieben. Nach der Wende fiel die Apotheke an die Treuhandanstalt. Im Jahre 1991 konnte sie durch Wolfhart Metz von ihr abgekauft werden. 1983 erfolgte die letzte große Umgestaltung und Modernisierung. Mietvertrag der Apotheke wäre im Frühjahr 2021 ausgelaufen Doch warum verlässt eine Apotheke diesen so traditionsreichen Standort? „Seit Jahren ist uns klar, dass wir hier rausmüssen", sagt die Chefin. Doch nun wurde zunehmend klar, dass unser Mietvertrag bis Frühjahr 2021 ausläuft, weil der Vermieter Eigenbedarf hat. Deshalb haben wir intensiv und lange nach einem neuen Standort gesucht, der möglichst nicht weit weg vom alten Ort liegt.“ In der Ölmühle sei man fündig geworden. Dort habe man viel bessere Bedingungen für die Kundschaft, betont Tittel. So sei die neue Westapotheke, die ihren Namen, ihr Logo und auch die Filialleiterin Corinna Schmidt mitnehmen werde, völlig barrierefrei. Von der Bebelstraße aus, sei die Apotheke gut mit Rollstuhl und Rollator zu erreichen. Und der Ladenraum sei natürlich viel größer als in den bisherigen engen Verhältnissen. Man habe gut 40 Quadratmeter mehr als als im alten Geschäft. Die Kunden, so zeigt sich Tittel zuversichtlich, werden sich bestimmt schnell an den neuen Standort im Westviertel gewöhnen.