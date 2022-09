Der symbolische Auftakt fand am Theaterhaus Jena statt, wo das Haus für die Spielzeiteröffnung hübsch gemacht wurde.

Eine Liebeserklärung an Jenas Bürgerstiftung

Jena. Mindestens 200 Menschen aus Jena sind in diesem Jahr beim Freiwilligentag dabei.

Zwischen 200 und 300 Menschen dürften den Tag über im Einsatz gewesen sein, als es beim 18. Jenaer Freiwilligentag hieß „Gemeinsam engagiert für Jena“. Das Abschlussfest soll am Samstag ab 18 Uhr am Faulloch stattfinden, je nach Wetterlage.

30 Mitmachaktionen waren zunächst im Angebot, am Ende seien es nur 22 gewesen, sagt Heidi Scheller von der Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung. Angesichts der Wetterlage hätte es dann doch ein paar Absagen gegeben. Der symbolische Auftakt fand am Theaterhaus Jena statt, wo das Haus für die Spielzeiteröffnung hübsch gemacht wurde. So musste im Bereich der Unterbühne quasi Staub gewischt werden, nachdem der Bühnenboden abgeschliffen worden sei, sagt die Sprecherin des Theaterhauses, Andrea Hesse. Weitere kosmetische Reparaturen folgten.

Am Theaterhaus waren neun Frauen und Männer im Einsatz, darunter Christine aus Gera. „Ich habe das im Internet gelesen. Ich hatte am Samstag nichts vor und bin kurzerhand nach Jena gefahren. Da ich früher selber einmal Theater gespielt habe, war ich sehr neugierig“, sagt sie. Fast 5400 Freiwillige seien in den vergangenen Jahren bei 472 Mitmachaktionen im Einsatz gewesen, sagt Scheller. Und Andrea Hesse wartete mit einer Liebeserklärung auf: „Wir als Theaterhaus schätzen die Bürgerstiftung sehr. Etwas Besseres gibt es nicht.“