Eine Million neue Besucher pro Jahr in Jena

Jena. Stadt Jena und Uni rechnen sich beim Wettbewerb um das Zukunftszentrum gute Chancen aus

Der Neubau soll 200 Millionen Euro kosten, eine Million Besucher pro Jahr anziehen, Institut und Kulturzentrum zugleich sein und 200 Menschen Arbeit geben. Aus Sicht der Stadt klingt das wie der Jackpot im Stadtzentrum. Die Rede ist nicht von einem neuen Museum oder einem Freizeitpark mit Achterbahn. Jena rechnet sich gute Chancen aus, vom Bund als Standort für das neu zu bauende Zukunftszentrum auserwählt zu werden.

Stadt Jena und Friedrich-Schiller-Universität bereiten gemeinsam eine Bewerbung für das „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ vor – so der komplette Name der Einrichtung. Die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ hat in ihrem Abschlussbericht eine solche Einrichtung in Ostdeutschland empfohlen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Natürlich bewerben wir uns für dieses Zukunftszentrum“, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Das Zentrum soll drei Säulen haben: erstens ein wissenschaftliches Institut, das zu Transformationsprozessen forscht, dann ein Begegnungszentrum für den Dialog zwischen Wissenschaft und Bürgern und drittens ein Kulturzentrum.

Jena habe hier einiges in die Waagschale zu werfen, so der OB. Beginnend mit der Universitätsgründung im 16. Jahrhundert, später Jena als geistiges Zentrum Europas mit den Romantikern im 18. Jahrhundert, weiterhin eine durch Zeiss, Abbe und Schott auch sozialreformerisch geprägte Epoche, zuletzt die friedliche Revolution und heute die Herausforderungen, die sich aus dem Zusammenwachsen von Stadt und Land ergeben. Hier gebe es viele Geschichten zu erzählen, sagte Nitzsche.

Wunschadresse ist die Innenstadt

Eine Million Besucher pro Jahr wären etwa die fünffache Zahl der Besucher, die das Planetarium derzeit als meistbesuchte Jenaer Sehenswürdigkeit zieht.

Wo soll das Haus mit 15.000 Quadratmetern Nutzfläche hin, für das eine herausragende Architektur versprochen wird? Bedingung des Wettbewerbs ist, dass ein innerstädtischer Platz gefunden wird. Konkrete Orte gibt es noch nicht. Denkbar wäre etwa eine Teilfläche im Bachstraßen-Areal. Nicht von ungefähr ist die Uni mit im Boot; sie besitzt einen vergleichsweise großen Grundstücksbestand. Möglich wäre außerdem ein Fläche auf dem zweiten noch nicht vergebenen Baufeld des Eichplatzes.

Anvisierter Eröffnungstermin ist 2027. Die Ausschreibungsunterlagen werden für Ende 2021 erwartet. Sollten die Kriterien für eine Bewerbung zu Jena passen, dann bekommen Vertreter der Stadt und der Uni flinke Finger. Es heißt, große Städte wie Leipzig blieben bei dem Wettbewerb außen vor, was die Chancen Jenas erhöhen könnte.