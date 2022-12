Eine neue „Chorporation“ in Jena

Der neue Schülerchor "Chorporation" ist am 20. Dezember in der Aula der Integrierten Gesamtschule "Grete Unrein" zu erleben.

Jena. Das letzte von drei Weihnachtskonzerten erklingt in der Aula der Jenaer Grete-Unrein-Schule

Mit viel Applaus und Zugaben endete das zweite von drei weihnachtlichen Konzerten eines neuen schulübergreifenden Chores am 14. Dezember in der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Grete Unrein“. Das erste Konzert fand in der voll besetzten Aula des Adolf-Reichwein-Gymnasiums statt. In den beiden Veranstaltungsorten der Konzerte zeigt sich auch die Besonderheit dieses neuen Chores, kommen doch die jungen Sängerinnen und Sänger aus drei verschiedenen Schulen.

Neben den Schulchören des Reichweingymnasiums und der Grete-Unrein-Schule haben sich nunmehr auch Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule Jena dem schulübergreifenden Chor angeschlossen. Aus den Reihen der Sängerinnen und Sänger selbst kam auch der Namensvorschlag für diesen neuen gemeinsamen Chor – „Chorporation“.

Die etwa 70 Sängerinnen und Sänger kommen aus vier Gruppen: je ein Viertel sind Schülerinnen und Schüler des Adolf-Reichwein-Gymnasiums, der IGS „Grete Unrein“ und der Freien Waldorfschule, das letzte Viertel bilden ehemalige Schüler/innen und Chormitglieder des Reichweingymnasiums.

„Was in den bisherigen Konzerten dargeboten wurde, zeigte die schon sehr beachtliche Qualität aller Beteiligten“, findet Rüdiger Schütz, der ehemalige IGS-Schulleiter.

Unter der Leitung von Anke Gorzny, Markus Müller und Eric Weber von der IGS sowie von Clemens Arenhövel vom Adolf-Reichwein-Gymnasium und der Waldorfschule entstand ein stimmungsvolles Weihnachtsprogramm, das für jeden Geschmack etwas bereithielt.

Neben Klassikern des Weihnachtsliederrepertoires wurden internationale und auch moderne Lieder aufgeführt, einige davon in direkter Bearbeitung von Clemens Arenhövel für den neuen Chor.

Der Erfolg des Chores basiere auf einer sehr engagierten und freudvollen Arbeit der Sängerinnen und Sänger und der vier Musiklehrerinnen, die den Chor in jährlichen Chorlagern begleiten und dort stetig an der Erweiterung ihres Repertoires arbeiten.

Diese Qualität und das Engagement des Chores konnten so jüngst mit dem Grete-Unrein-Ehrenamtspreis, der von den Jungen Liberalen vergeben wird, gewürdigt werden.

Ein Konzert wird es noch geben: am heutigen Dienstag, 20. Dezember, 18.30 Uhr in der Aula der IGS. Es gibt dafür nur noch wenige Restkarten.