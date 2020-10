Eine Schatzkiste für jeden Erzählkönig in Dornburg-Camburg

Eltern und Großeltern werden das kennen: Manche Gutenacht-Geschichte kann man immer wieder erzählen. Und die Sprösslinge passen dann auf wie die Schießhunde, dass man auch genau die richtigen Worte sagt, und nicht etwa einen Satz weglässt. Und wenn, dann berichtigen sie den Erzähler prompt. Darüber sollten sich die Großen nicht ärgern, sondern freuen: Denn beim Geschichtenerzählen genau hinzuhören und dann wiedergeben zu können, was man gehört hat, ist eine Kunst, die man erst lernen muss.

Die Vorschulmäuse im Kindergarten Sonnenschein in Camburg sind in dieser Kunst schon Meister. Das haben sie in dieser Woche bewiesen. Initiiert von Julia Vorontsova, der Leiterin der Stadtbibliothek Camburg, wurde im Kindergarten in dieser Woche das Projekt „Sprachförderung durch Erzählen“ durchgeführt. „Gefördert wird das im Rahmen der Aktion ‘Bibliotheken sind bunt’ von der Landesfachstelle. Sie gibt das Geld für das Honorar für die Erzählerin und für das Bastelmaterial“, berichtet sie.

Durch diese Förderung hatten die Sonnenscheinkinder das Glück, von einer professionellen Geschichtenerzählerin jeden Tag eine neue Geschichte vorgestellt zu bekommen. „Ich hatte Geschichten aus aller Welt ausgewählt, ein afrikanisches Märchen von einem Kürbis, eine schottische variante der Frau Holle und eine Tiergeschichte, in der es darum geht, dass man, auch, wenn man sehr unterschiedlich ist, beste Freunde sein kann. Und schließlich gab ein japanisches Märchen vom gefräßigen Mann die Vorlage für meine Variante der Geschichte von der gefräßigen Maus her“, berichtet sie. Und diese Geschichten wurden den Kindern nicht nur einfach vorgelesen oder erzählt: Wenn Antje Horn ihre Zuhörer mitnimmt in ferne Welten oder an Fantasieorte, dann kommt Bewegung in den Saal. Da wird geklatscht, geklopft, gepfiffen, geschnalzt, gesungen, gereimt und alles wird mit großen Gesten untermalt. Das zieht die Zuhören unweigerlich in ihren Bann, sie brauchen nur eine kleine Aufforderung und schon klatschen, klopfen und erzählen sie die Geschichte mit. „Kleine Reime oder Fingerspiele sind eine Abwechslung im Erzählen, sie fördern die Aufmerksamkeit der Kinder. Auch kleine Fingerpüppchen helfen ihnen, das Gehörte selbst wiederzugeben“, weiß Horn.

Am letzten Projekttag, am Freitag, übernahmen dann Matea, Linda, Franz, Bela und die anderen Vorschulkinder die Rolle von Antje Horn – sie erzählten den anderen Kindern ihre Lieblingsgeschichte vom kugelrunden dicken Kürbis. Großer Applaus der Jüngeren und eine goldene Krone für jeden der kleinen Erzählkönige waren Lohn dafür. Ein Besuch in der Stadtbücherei steht demnächst auf dem Plan, um sich neues Erzählfutter zu holen.