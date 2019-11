Sich ehrenamtlich für Schwächere einzusetzen, ist eine wunderbare Sache. Und die wird seit Jahren auch gewürdigt, nämlich mit der 1993 erstmals verliehenen „Thüringer Rose“.

Das geschieht alljährlich zum Gedenktag an die Heilige Elisabeth, jene heilig gesprochene Thüringer Landgräfin, die sich im 13. Jahrhundert selbstlos für arme Menschen eingesetzt hat und am 19. November 1231 beigesetzt wurde. Nun war es wieder soweit: Im Festsaal der Wartburg verlieh Thüringens Sozialministerin Heike Taubert (SPD) diese Ehrung an zwölf besonders verdienstvolle Menschen des Freistaats. Unter ihnen auch eine Jenaerin – die in der Stadt nicht gerade unbekannte Elisabeth Wackernagel.

Es traf sich dabei besonders gut, dass es bei der Ehrung eine Namensgleichheit gab – zwischen der Heiligen Elisabeth und Elisabeth Wackernagel. Eine Gleichheit, auf die Wackernagel schon immer stolz gewesen ist. Denn ihr fühlt sich die Jenaerin im Geiste sehr nahe.

So engagierte sie sich schon als mithelfende Ehefrau im Elektrofachbetrieb ihres Mannes frühzeitig für ihre Mitmenschen und ihr Umfeld. Sie gehörte 1994 zu den Mitbegründern des Altstadtvereins, der die Interessen der Einzelhändler in der Innenstadt bündelte und die City attraktiver machen wollte. Später setzte sie sich im Jenaer Kirchbauverein für den Erhalt der Kirchenlandschaft ein.

Aber auch im Förderverein des Uniklinikums, in der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Jena, im Jenaer Bäder-Beirat und im Ortsteilrat von Neulobeda, wo sie seit 1971 lebt, mischte und mischt sie kräftig mit. Außerdem leitetet sie die Beiräte für Kleingärten und für Ehrenamtsarbeit der Stadt. Nicht zu vergessen ihr Engagement in der evangelischen Kirche, wo sie stellvertretender Präses des Kirchenkreises Jena ist.

Nur das politische Engagement hat die heute 72-Jährige etwas zurückgestellt und nicht wieder für den Stadtrat kandidiert. Schließlich sollen auch jüngere Leute ihre Chancen erhalten, meint sie. Auch im Stadtsportbund hat sie den Vorsitz abgegeben, unterstützt den Sport aber weiterhin als Vorstandsmitglied. Sie will weiter rührig bleiben und der Gemeinschaft helfen – so wie ihr Vorbild.