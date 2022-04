Eine unabhängige Kandidatin mit Parteibuch für Jena-Süd

Brünnhild Egge ist CDU-Mitglied, will aber als „unabhängige Kandidatin“ für das Amt der Ortsteilbürgermeisterin kandidieren in Jena-Süd.

Dass Brünnhild Egge als „unabhängige Kandidatin“ für das Amt der Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Süd kandidieren will, sorgt für Irritationen. Man wisse doch, dass sie Mitglied der CDU sei. „Transparent und richtig findet ich das nicht“, schreibt eine Leserin.

9919 Wahlberechtigte sind aufgerufen, am 12. Juni einen Nachfolger von Adam Schüssler (Bündnisgrüne) zu wählen. Bis zum Freitag, 18 Uhr, sind die Wahlvorschläge bei der Stadt einzureichen. „Es geht um die Vorschläge von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern“, sagt Wahlleiter Matthias Bettenhäuser. Ihm zufolge liegen die Unterlagen von Patrice Voß (Linke), Stig Ludwig (SPD) und Christina Prothmann (Bündnisgrüne) bereits vor.

Wahlleiter Matthias Bettenhäuser Foto: Henry Sowinski

Nun will auch Brünnhild Egge antreten, die als kommissarische Ortsteilbürgermeisterin fungiert. Dass sie in einem Schreiben an die Einwohnerinnen und Einwohner von Jena-Süd ihre Mitgliedschaft bei der CDU verschweigt, sei rechtlich nicht zu beanstanden.

Allerdings müsse Egge Unterstützungsunterschriften sammeln, von mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtigten, wie der Ortsteilrat Mitglieder hat. Das seien für Jena-Süd 50 Unterschriften, erklärt der Wahlleiter.

Egge selbst betont in dem Schreiben, dass die Parteizugehörigkeit bei der Arbeit im Ortsteilrat keine Rolle spiele: Die Belange und Wünsche der Menschen müssten im Vordergrund stehen. „Es geht um eine pragmatische Arbeit vor Ort, eine an der jeweiligen Sache orientierten überparteilichen Zusammenarbeit“, sagt Egge auf Anfrage der Redaktion.

Ihr Vorgehen sei mit dem CDU-Vorstand abgesprochen. Zudem betonte sie, dass diese Entscheidung auch mit wahltaktischen Erwägungen nichts zu tun habe. Unausgesprochen steckt dahinter die Vermutung, Egge würde mit einem CDU-Ticket ihre Chancen auf einen Wahlsieg verringern, da Jena-Süd eine Hochburg der Bündnisgrünen ist.

Wahl auch in Closewitz

Im nördlichen Stadtgebiet liegt Closewitz mit 113 Wahlberechtigten. Hier gibt es bislang keinen Wahlvorschlag. Gewählt werde am 12. Juni auch dort, sagte Bettenhäuser. Das Prozedere nämlich ist ebenso einfach wie unorthodox: Wenn sich kein Bewerber offiziell zur Wahl angemeldet hat, können die Wähler selbst einen Vorschlag in das dafür vorgesehene Feld auf dem Stimmzettel schreiben. Und da der Wählerwille erkennbar sein soll, gehören zu einem Vorschlag nicht nur der Vor- und Nachname, sondern bestenfalls auch der Beruf oder hilfsweise die Adresse des Vorgeschlagenen.

Verwaltungsintern werden zunächst die Wahlvorschläge geprüft. Mängel können bis zum 9. Mai behoben werden. Am 10. Mai kommt der Wahlausschuss zusammen und entscheidet über die zugelassenen Wahlvorschläge.

Ferner werden in vielen Thüringer Gemeinden am 12. Juni die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt.