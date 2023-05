Eine Wohnzimmer für Jenas neue Straßenbahnen

Jena. Jenaer Nahverkehr nimmt neue Werkstatt in Betrieb. Schon in dieser Woche erste Testfahrten im Stadtgebiet

Etwas zu feiern hat es am Mittwoch beim Jenaer Nahverkehr geben. Zeitgleich mit der Ankunft er ersten neuen Straßenbahn geht auch die vergrößere Werkstatt in Betrieb. Am Ende wollten alle Gäste des Nachmittags aber nur das Eine: Sie wollten die neue „Lichtbahn“ sehen!

Eine Bahn aus der neuen 800er Serie. Über die Bühnen links und rechts können Techniker nach Stromfreiheit auch am Dach arbeiten. Foto: Thomas Beier

Die Werkstatthalle ist gewachsen, weil die neuen Straßenbahnen länger sind. Es wurde der Westteil der Straßenbahnwerkstatt in Richtung Sparkassen-Arena um 15 Meter verlängert. Die Festredner sprachen von einem weiteren Meilenstein des Straßenbahn-Projektes. Etwa 100 am Bau der Halle Beteiligte waren Gäste des Nachmittags.

Die Werkstatt-Erweiterung wird voraussichtlich etwa 25 Millionen Euro kosten. Die Arbeitsmöglichkeiten verbessern sich deutlich. Straßenbahnzüge können wahlweise komplett oder nur am Wagenkasten angehoben werden. Auch eine neue Waschanlage und ein so genanntes Konsignationslager entstanden: Straßenbahn-Hersteller Stadler sichert für 24 Jahre materiell die laufende Wartung der Straßenbahnen ab. So wurde es bei der Bestellung der 24 Bahnen des Typs Tramlink mit der Firma Stadler vereinbart.

Erste Testfahrten starten nachts

Die neuen Bahnen und ihr neues „Wohnzimmer“ präsentiert der Jenaer Nahverkehr demnächst der Jenaer Bevölkerung bei einem Tag der offenen Tür. Er ist für Sonnabend, 3. Juni, geplant. Bereits ab Donnerstagnacht ist vereinzelt mit der Tramlink im Stadtbild zu rechnen. Es sind erste Testfahrten vorgesehen, wobei die Lichtbahn eher lichtscheu auftritt: Um den Fahrplan nicht zu stören, wird sie nachts getestet.