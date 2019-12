Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einen alten Baum verpflanzt man in Jena doch

Komplizierter als das Aufstellen eines Weihnachtsbaumes ist das Projekt, das sich der städtische Immobilienbetrieb KIJ in Zwätzen-Nord vorgenommen hat. Sechs etwa 15 Jahre alte und schon sehr stämmige Linden an der Leibnizstraße sollen im Januar umgepflanzt werden. In der Nachbarschaft gibt es erhebliche Zweifel, ob das so funktionieren kann.

Informationen zu dem Vorhaben erhielten Anlieger vom KIJ kurz vor Weihnachten in einer Postwurfsendung. Grund für die Umpflanzungen ist der Neubau des Wohngebietes „Am Oleste“, das nördlich des Drösel-Wohngebietes entsteht. Die Leibnizstraße wird eine Zufahrt für das Gebiet und muss im Übergang zum vorhandenen Wohngebiet angepasst werden. Bewohner wandten sich an Zwätzener Ortsteilrat Bewohner wandten sich an den Zwätzener Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner und an die Zeitung, weil sie davon ausgehen, dass die Aktion den „sicheren Tod der Bäume“ bedeuten würde. Eine Umpflanzung so großer Bäume erfordere deutlich größeren Aufwand als bislang vorgesehen sei. Vor allem lasse sich das Verhältnis zwischen Krone zur Wurzel hier nicht in Einklang bringen. Das heutige Ende der Leibnizstraße mit den umzusetzenden Linden. Foto: Foto: Thomas Beier Mark Dörfler vom KIJ sagte unserer Redaktion, dass nur durch die Umsetzung der Bäume im Straßenraum der Platz geschaffenen werden könne, der für die Neuordnung der Leitungen erforderlich sei. Auf 30 Meter Länge werde die alte Leibnizstraße komplett aufgenommen. Beim Bau der Straße vor Jahren sei noch nicht absehbar gewesen, welche Anforderungen sich aufgrund des neuen Wohngebietes leitungstechnisch heute ergeben. Zudem könne eine der Linden auch deshalb nicht an ihrem jetzigen Standort bleiben, da hier ein neuer Fußweg in Richtung Bahndamm abzweige. Und es gehe um Wegeanpassungen. Mit der Umsetzung sei eine Fachfirma beauftragt. Die BG Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Bad Blankenburg übernimmt den Auftrag. Anwohner hätten sich eher eine auf die Umsetzung von Großbäumen spezialisierte Firma erhofft, die mit einer riesigen runden Bagger-Schaufel einen kompletten Wurzelballen ausheben kann. Nach Angaben des KIJ sollen die Bäume weiter südlich im Wohngebiet einen neuen Standort finden. Dieser wurde vom Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt ausgewählt. Zusätzlich würden im besagten Abschnitt der Leibnizstraße fünf junge Bäume gepflanzt. Von Thomas Ecke, er ist Baumschutzbeauftragter bei der Stadt, war zu erfahren, dass die Umpflanzung von Großbäumen tatsächlich knifflig sei. Insbesondere seien die Nachversorgung und die Pflege nicht zu unterschätzen. In den jüngsten Jahren seien Umpflanzungen in Jena eher selten gewesen.