Einen Platz inmitten des Jenaer Orchesters

Im Zuschauerraum des Volkshauses, mitten unter den Musikern und rund um den Dirigenten platziert, werden die Zuhörer am kommenden Mittwoch in der neuen Reihe „360°“ zu aktiven Teilnehmern einer auch für die Jenaer Philharmoniker außergewöhnlichen und spannenden Proben- und Raumkonfiguration. Mittendrin statt nur dabei: So heißt die Devise des neuen Formats, das den Begriff Barrierefreiheit wörtlich nimmt.

In der ersten Auflage kann das Publikum Konzertmeister Marius Sima, der in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bühnenjubiläum in Jena feiert, ganz nah sein und erleben, wie er in William Waltons selten zu hörendem Violinkonzert die ganze Palette seines Instruments ausreizt. Von der Kälte Britanniens bis zur Sonne Neapels reichen die gedanklichen Illustrationen der Klänge des 1938/39 komponierten und dem Violinisten Jascha Heifetz gewidmeten Werks.

Mittwoch, 27. November, ab 18.15 Uhr im Volkshaus; Karten sind erhältlich bei der Jenaer Touristen-Information, online unter www.jenaerphilharmonie.de sowie ab eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse. Studenten der Friedrich-Schiller-Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule erhalten bei Vorlage der Thoska freien Eintritt.