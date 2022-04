Das Vokalensemble The Present ist am heutigen Samstag mit einem reizvollen Kontrastprogramm in der Stadtkirche zu erleben.

Eines der besten Vokalensembles Deutschlands in der Stadtkirche Jena

Jena. The Present: Ein Abend ohne Pausen am 23. April in Jena

Acht Menschen, sieben Sprachen: Sie treffen aufeinander, ringen um Worte, ringen mit Worten, zitieren die Bibel, Goethes Faust, das kommunistische Manifest oder T.S. Eliots Werk.

Mit „einem Abend ohne Pause“ kehren die Thüringer Bachwochen für ein weiteres Konzert am Samstag, 23. April, nach Jena zurück. Die Sängerinnen und Sänger des jungen Berliner Ensembles The Present wählen in ihrem Programm „Die Wahrheit und das Leben“ neben vielen Zitaten zu Beginn den musikalischen Kontrast zwischen der Musik Johann Sebastian Bachs und des experimentellen Komponisten Luciano Berio.

Der besondere Reiz dieser Aufführung: Hier die vertraute, wenn auch knapp 300 Jahre alte Musik von Bach. Dort die vergleichsweise jungen, aber durchaus fremden Kompositionen Berios.

Vergangenheit trifft auf Gegenwart, das Vertraute auf das Chaotische. Die Thüringer Bachwochen versprechen einen Abend mit einem der besten Vokalensembles Deutschlands und mit musikalischen Gegensätzen, die sich ergänzen und mitunter auch anziehen.

Samstag, 23. April, 17 Uhr, Stadtkirche Jena