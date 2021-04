Einkaufen mit Negativtest in Jena

Weil der 7-Tages-Inzidenzwert unter 150 lag, durften am Wochenende in Jena Geschäfte unter Auflagen öffnen. In der Goethe Galerie und im Stadtzentrum machten einige Händler davon Gebrauch. Unter anderem freuten sich das Modekaufhaus Sinn und der Intersportladen über Kundschaft. Das Interesse der Kunden war allerdings noch gedämpft.

Weil der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Jena schon seit mehreren Tagen unter der vom neuen Infektionsschutzgesetz festgesetzten Marke von 150 liegt, öffneten sich in der Stadt am Wochenende wieder Ladentüren für die Kundschaft. Allerdings unter Auflagen: Wer richtig einkaufen wollte, musste einen aktuellen Corona-Negativ-Test vorlegen.

Das Testen nahmen beispielsweise in der Goethe Galerie und in der Neuen Mitte einige Kunden in Kauf, um dann unbeschwert durch die Auslagen der Läden zu schlendern und anzuprobieren, was dringend gebraucht wurde. Das Modekaufhaus Sinn gehörte ebenso wie die Intersport-Filiale zu den Geschäften, die mit Freude Kunden begrüßten. Einen großen Run auf die offenen Läden hat es jedoch noch nicht gegeben.

Nach Auskunft von Citymanager Hannes Wolf hatten auch im Stadtzentrum Läden nur punktuell geöffnet. „Die neue Regelung nach Infektionsschutzgesetz kam ja sehr kurzfristig, eigentlich war erst am Freitagnachmittag klar, dass die strengere Thüringer Regelung für das sogenannte „click and meet“ außer Kraft gesetzt wurde“, sagte er. Und nicht alle Ladenbesitzer hatten dann gleich das Personal verfügbar, um Kunden bedienen zu können. Leute aus der Kurzarbeit zu holen, sei nicht ohne Meldung bei der Agentur möglich. Allerdings plane nach Kenntnisstand des Citymanagers am Montag etwa ein Drittel der Geschäfte in Jena wieder zu öffnen.