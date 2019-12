Beliebt bei den Senioren: Unterwegs mit Kahlas Einkaufsbus

Wegen der Netto-Filiale in der Franz-Lehmann-Straße in Kahla begann es. Vor anderthalb Jahren zog der Discounter aus, seitdem steht ein Teil des Gebäudes leer und gerade ältere Menschen fragten sich: Was nun? Es war der einzige Lebensmittelversorger im Neubaugebiet. Für den Verein für Behinderte war das der Anlass, eine Idee, über die man schon länger brütete, an den Start zu bringen: den Einkaufsbus für Senioren und beeinträchtigte Bürger.

Es ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass genau dort, vor dem leeren Netto, jeden Mittwoch nun die Fahrt durch Kahla beginnt. Punkt 9 Uhr sind bereits drei Seniorinnen zugestiegen. Zwei plaudern freudig los, wenn man sie fragt, was ihnen am Angebot gefällt. Ihre Namen wollen sie aber lieber nicht in der Zeitung lesen.

Ricky Kuchenbäcker ist einer der Fahrer des Einkaufsbusses. Foto: Foto: Katja Dörn

Sie können noch den Hügel zur Einkaufsmeile in Kahla hinunter laufen, erzählen sie, das Problem aber ist der Rückweg. Mit schweren Tüten den Berg wieder hinauf, das ist zu anstrengend für sie.

Und Kinder, die helfen? „Die gehen ja arbeiten“, sagt eine Seniorin, das wäre zu viel Druck für sie.

Einkaufsbus hält auch individuell

Der Vorteil am Einkaufsbus sei die Zeit. Sie können anderthalb Stunden durch die Märkte gehen oder sich noch für einen Kaffee hinsetzen, bis sie wieder abgeholt werden. „Man kann einfach nicht meckern!“

„Tegut, ja?“, fragt vom Fahrersitz schließlich Ricky Kuchenbäcker, als er die nächsten Haltestellen passiert hat und schon durch die Bahnhofstraße rollt. Ja, schallt es von hinten. „Wir halten nicht nur strikt nach Fahrplan, sondern auch mal individuell“, erklärt Kuchenbäcker später.

Susette Thomas steigt vom Beifahrersitz aus und öffnet die Seitentür, um den drei Damen hinaus zu helfen. Sie ist ehrenamtlich dabei, während Ricky Kuchenbäcker über den Bundesfreiwilligendienst den Fahrdienst unterstützt.

Als sie wieder allein im Wagen sind, erklären beide, warum der Einkaufsbus nicht nur den Senioren, sondern auch ihnen Freude bereitet. „Es macht Spaß. Ich fahre auch andere Touren für den Fahrdienst und sehe immer Leute. Jeder Tag ist anders. Es ist ein schönes, abwechslungsreiches Arbeiten“, sagt Kuchenbäcker.

Er lasse sich auch regelmäßig in Erster Hilfe weiterbilden und nehme einmal im Jahr an einer Verkehrsschulung teil. „Wir sitzen nicht nur stur im Bus.“ Auch Susette Thomas, die als Haushaltshilfe arbeitet, bereitet das Beisammensein und helfen Freude.

Senioren nehmen Angebot in Kahla immer stärker an

Durch viele Touren wissen sie meist schon, wer wo zusteigt. Am Parnitzberg oder an der Bibraer Landstraße? Da ist fast nie jemand. Am Markt? Da dürfte Renate warten. Sie wissen auch, wer zu bescheiden ist, um sich die Einkäufe in die Wohnung tragen zu lassen, obwohl sie es anbieten.

Jeder Mitfahrer erhält eine Fahrkarte. Foto: Foto: Katja Dörn

Anfangs war die Zahl der Mitfahrer nur gering, es musste sich erst herumsprechen, sagen sie. Jetzt planen einige ihre Arzttermine nach dem Fahrplan am Mittwoch oder fahren mit, um am Bahnhof umzusteigen.

Am Markt in Kahla steigen zwei Damen ein, die im Betreuten Wohnen leben und zum Nahkauf wollen. Der ist zwar Luftlinie nicht mal zweihundert Meter entfernt, doch ein Graus für jeden Menschen, dem das Gehen schwer fällt, ist die steile Treppe dazwischen.

„Wie lange braucht ihr?“, fragt Ricky Kuchenbäcker, als sie vor dem Einkaufsmarkt den Seniorinnen heraushilft. „Eine Dreiviertelstunde bestimmt.“ - „Ok, wir holen euch um elf wieder ab“, erwidert er.

Jutta Heine ist mit ihren 66 Jahren noch fit genug, Einkäufe allein zu bewältigen. Sie fährt dennoch mit, „wegen der Gemeinschaft und wegen des Vereins“, sagt sie. Auch sie ist voll des Lobes über das Angebot.„Der Behindertenverein ist der einzige, der etwas für Senioren in Kahla macht.“

So wünschen sich alle, dass es den Einkaufsbus noch lange gibt. „Man hofft ja, wenn man älter ist, auch solche Unterstützung zu bekommen“, sagt Fahrer Ricky Kuchenbäcker.

Zur Sache: Neuer Fahrplan kommt im Februar

Seit Oktober 2018 betreibt der Fahrdienst des Vereins für Behinderte Kahla den Einkaufsbus. Dafür erhielten die Macher im November eine Ehrenamts-Auszeichnung der Paritätischen. Jeden Mittwoch können Senioren und beeinträchtigte Bürger, die kein eigenes Auto besitzen, zusteigen.

Wer mitfährt, zahlt vier Euro für Hin- und Rückfahrt. Für acht Personen ist Platz, darunter auch für einen Rollstuhlfahrer.

Im Sommer war der Fahrdienst zwischenzeitlich so beliebt, dass zweimal am Mittwoch gefahren werden musste, sagt Geschäftsführer René Casta. Er plant ab Februar eine Fahrplan-Änderung. So sollen zwei neue Haltestellen in Löbschütz aufgenommen werden sowie drei weitere im Neubaugebiet in Kahla.

Der Ortsteil Löbschütz wurde Anfang des Jahres wegen mangelnder Nachfrage aufgegeben. Zuletzt gab es allerdings wieder Nachfragen, daher fährt der Bürgerbus dort wieder Haltestellen ab Februar an. Der genaue Fahrplan werde noch bekanntgeben, sagt Casta.

Der aktuelle Fahrplan: www.verein-behinderte-kahla.de/Der-Einkaufsbus