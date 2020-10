Einkaufshilfe in Jena ist wieder nutzbar

Senioren und Personen in Jena können die Einkaufshilfe in Anspruch nehmen.

Die Kreisdiakoniestelle koordiniert wieder Einkaufshilfen für Ältere und Personen in Quarantäne. Wie Leiter Ralf Kleist mitteilt, werde gerade für Senioren das Einkaufen oder der Gang zur Apotheke durch die steigenden Corona-Zahlen schwieriger. Daher ist ab sofort wieder die Einkaufshilfe unter der Telefonnummer (0173) 5728582 aktiv.

„Von hier aus werden wir dann unsere Partner in den jeweiligen Wohngebieten informieren. Das sind in Nord die Seniorenbegegnungsstätten Jahresringe und in der Closewitzer Straße, im Zentrum die Caritas und der Verein Tausendtaten, in Winzerla das Stadtteilbüro und in Lobeda die Begegnungsstätte der Awo im Lisa“, sagt Kleist. Er zeigt sich dankbar für dieses Hilfsnetzwerk.