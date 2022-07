Freuen sich auf den Kunstgarten, der am 9. Juli auf dem historischen Johannisfriedhof stattfinden wird: Michael Ilmer, Daniela Scheler und Johannes Schleußner.

Einladung in den Kunstgarten auf Jenas Johannisfriedhof

Jena. 35 Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich und ihre Arbeiten am 9. Juli auf dem historischen Johannisfriedhof in Jena.

Malerei auf verschiedenen Oberflächen, Druck, Buchbindung, Holzarbeiten, Schmuck und anderes mehr: 35 Künstlerinnen und Künstler sind in einer Woche auf dem historischen Johannisfriedhof zu finden. Am Samstag, 9. Juli, findet von 11 bis 19 Uhr der Kunstgarten statt.

„Die Künstler haben und wollten die Organisation selbst in die Hand nehmen“, sagt Daniela Scheler und erinnerte an den im vergangenen Jahr verstorbenen Ralf Kleist, der Motor des Kunstgarten war. Zum Programm gehören, so sagen es Michael Ilmer (Sams-Initiative) und Johannes Schleußner (Projekt „Offene Kirche“) Musik mit „Leela*2“, Geschichten für Kinder mit Antje Horn sowie Mitmachangebote für Kinder. 2006 fand der erste Kunstgarten auf dem Johannisfriedhof statt.