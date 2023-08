Einladung zum Schnuppertanz nach Lobeda

Die Little Dolls von "Formel I" in Aktion.

Jena. Show-Ballett Formel I öffnet sein Tanzstudio in der Carolinenstraße.

In der Woche vom 28. August bis 1. September öffnet das Tanzstudio in Lobeda-Ost, Carolinenstraße 2 seine Türen. Kleine und große Tanzinteressierte können sich zu Schnupperstunden einfinden. Beginnen kann man beim Show-Ballett ab etwa 4 Jahren. Nach oben gibt es keine Grenzen, denn der Verein bietet auch Seniorentanz.

Über die einzelnen Probezeiten kann man sich im Internet unter www.show-ballett-formel1.de oder Telefon 0171/90 21 694 informieren. Interessenten können auch einfach bei einem der kommenden Auftritte vorbeischauen. Möglichkeiten dazu bestehen am Sonnabend, 23. September, ab 14 Uhr zum Herbstfest in Lobeda-Ost oder am Sonntag, 24. September, 11 Uhr auf der Marktbühne zum Jenaer Altstadtfest. red