Einladung zum Wohnmobil-Dinner in Dornburg

Von Angelika Schimmel

Dornburg-Camburg. „Ist der Tisch erstmal gedeckt, finden sich auch Gäste“ sagt ein altes Sprichwort. Allerdings ist das mit dem Tisch decken für Gastronomen in diesem Jahr nicht gerade einfach. Gaststättentüren müssen den Gästen im Lockdown nun schon zum zweiten Mal verschlossen bleiben. Mittagessen „to go“ oder Menüs, die auf Bestellung gekocht und dann ausgefahren werden, sind die einzige Möglichkeit für Restaurantbesitzer, Gäste zu bekochen und damit wenigstens etwas Geld zu verdienen.

Landgaststätten haben kaum Laufkundschaft

„Aber auskömmlich leben kann man damit nicht“, sagt Frank Tischendorf, der Wirt des „Ratskeller“ in Dornburg. Was in einer Großstadt wie Jena mit Laufkundschaft noch angehen mag, sei für ein Lokal wie seines auf dem Land keine Option. Zumal Dornburg, dessen Schlösser und Gärten in der warmen Jahreshälfte doch einige tausend Besucher anziehen, immer ab November in den Winterschlaf fällt, da die Museen geschlossen werden. Erst recht überschaubar sei in Pandemiezeiten die Zahl der Schlossgarten-Besucher. „Täglich Essen zum Mitnehmen anzubieten, das lohnt sich für uns nicht, also haben wir uns entschieden, das nur an den Wochenenden zu tun“, sagt Tischendorf. Und natürlich an den Weihnachtsfeiertagen.

Gans, Hirsch und Wels zum Fest

Dann stehen bei Tischendorfs auf der Karte natürlich Gänsebraten und Klöße, aber auch Rouladen, Hirsch oder Welsfilet. Und auch die Ratskeller-Spezialität, Flammkuchen, gibt es im Abholservice nach Vorbestellung. Doch der Gastronom weiß auch, dass ihm trotz guter Nachfrage ein ganzes Stück vom üblichen Umsatz fehlt. „Eine Faustregel in der Gastronomie sagt, bei einem Essen und einem Getränk pro Gast kommst du mit plus minus Null raus“, erklärt er.

Gäste bringen Tisch und Stühle mit

Und doch hat sich Tischendorf, der über fast 50-jährige Erfahrung in der Gastronomie verfügt und seit über 30 Jahren dort selbstständig ist, für seine Gäste noch etwas Besonderes ausgedacht – ein Wohnmobil-Dinner. „Wir dürfen Sie nicht in unseren Räumen bewirten, dann kommen Sie mit Ihren doch zu uns!“, fordert Tischendorf die Besitzer von rollenden Ferienmobilen auf. „Die Gäste bringen Tisch und Stühle also mit, einen Stellplatz bekommen sie auf unserem Hof oder dem Dornburger Markt und auch für den Rest sorgen wir“, erklärt er. Damit die Tafelei im kleinen Heim auch recht festlich wird, bekommen die Gäste das Menü auf Porzellantellern in Warmhalteboxen serviert. Vom Aperitif über das Kürbissüppchen, den gebeizten Hirsch oder die Gänsekeule samt passendem Wein bis zum Dessert und Espresso verwöhnen Frank und Jutta Tischendorf ihre Dinner-Gäste an die zwei Stunden lang. Sie täten es gern noch länger, aber „Übernachtungen in den Wohnmobilen sind leider nicht erlaubt“, sagt der ideenreiche Gastronom.

Ob sich das Ganze wirklich rechnet, kann er nicht sagen. „Aber wir wollen ein Zeichen setzen. Wir haben den Ratskeller am 21. Dezember 2008 übernommen und am 1. Januar 2009 aufgemacht. Und wir haben mit unserem Restaurant den mehrjährigen Marktumbau, die dreimalige Sperrung der Bergstraße und nun zweimal den Corona-Lockdown erlebt – wir überleben auch das“, sagt er zweckoptimistisch.