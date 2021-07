Einladung zur Kirschenernte in Jena

Jena. Die Ernte der süßesten Früchte können in Jena auch Kinder gefahrlos betreiben

Einen Korb voll Kirschen ernten, ohne dabei auf hohe Leitern klettern zu müssen, das können Obstfreunde am Sonnabend, 10. Juli, am Heiligenberg in Jena.

Dort befindet sich eine alte Streuobstwiese, die im Rahmen des Natura 2000-Projektes gepflegt wird. Die alten Bäume erhalten am Wochenende einen Entlastungsschnitt, damit sie besser durch den bevorstehenden heißen Sommer kommen, wie Mitarbeiter Heiko Clajus mitteilte. „Kirschen vertragen so einen Sommerschnitt sehr gut, und die Ernte ist bequem“, sagt er. Auf diese Weise können auch Kinder gefahrlos Kirschen von den abgesägten Ästen pflücken.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz auf dem Heiligenberg, gemeinsam geht es dann zur einige Hundert Meter entfernten Streuobstwiese.