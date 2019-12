Kahla. Gleich drei Mal mussten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr in Kahla am Mittwochmorgen ausrücken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Mal raus: Einsatzreicher Tag für die Kahlaer Feuerwehr

Der Mittwoch war für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Kahla ein einsatzreicher– mit insgesamt drei Alarmierungen in viereinhalb Stunden.

8.14 Uhr wurden die Feuerwehrleute in die Gemeinde Plinz gerufen zu einem Schornsteinbrand. „Als wir eintrafen, stellte sie die Lage nicht so dramatisch dar. Es wurden bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Der verantwortliche Schornsteinfegermeister war eingeschaltet worden“, sagte Steve Ringmayer.

Zwei Stunden später ereignete sich auf der B 88 an der Kreuzung Christian-Eckardt-Straße in Kahla ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren der Fahrer eines Fiat Ducato und eines Mercedes Vito. Der Fiat-Fahrer befuhr die B 88 in Richtung Jena. An der Kreuzung kam er aus noch ungeklärten Gründen auf die Linksabbiegespur und stieß frontal mit dem im Gegenverkehr auf der Abbiegespur befindlichen Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Schadenshöhe konnte Steffi Kopp, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena, keine Aussagen machen. Die Kameraden aus Kahla beräumten die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Straße.

Kurz vor 13 Uhr wurden die Feuerwehrleute aus Kahla dann zu einem Einsatz nach Hummelshain gerufen. Wie sich herausstellte, war es ein Fehlalarm. Die Brandmeldeanlage im ASB-Seniorenwohnheim hatte angeschlagen und den Alarm ausgelöst.