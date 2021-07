Einschienenbahn machte Bogen um Jena-Winzerla

Jena. Nächster Gast im Erzählcafé: Konrad Spath, Eisenbahner und Straßenbahn-Experte in Jena

Seine Sicht auf 50 Jahre Winzerla wirft am Dienstag, 20. Juli, Konrad Spath im Online-Erzählcafe. Seine Themen sind unter anderem die Einschienenbahn sowie die Straßenbahnanbindung nach Winzerla.

Inhaltlich wird an das letzte Erzählcafé angeknüpft, in dem der ambitionierte Entwurf für Winzerla von 1968 mit der Einschienenbahn vorgestellt wurde. Konrad Spath wird seine Recherche-Ergebnisse unter anderem zu dieser geplanten Einschienenbahn, die verschiedenen Varianten sowie die geplante Streckenführung dieser Bahn durch Jena, vorstellen. Diese Einschienenbahn ist keine Utopie geblieben. Sie wurde tatsächlich gebaut, allerdings nicht in Winzerla. Als gefragter Experte in Sachen Straßenbahn in Jena wird Konrad Spath auch über die Geschichte der „Elektrischen“ und deren Anbindung nach Winzerla erzählen.

Das Interesse für die Straßenbahn wird bei Konrad Spath bereits mit sieben Jahren geweckt. Von 1973 bis 1992 ist er bei der Deutschen Reichsbahn tätig, unter anderem für Elektrifizierungsvorhaben verantwortlich. Ab 1993 ist er international in Auslandsprojekten in den Bereichen Eisenbahn, Straßen- und Stadtbahn sowie Oberleitungsanlagen tätig. Mit Anfang Vierzig lernt er noch Spanisch und Portugiesisch. Sein beruflicher Weg führt ihn nach Südamerika sowie in verschiedene Länder Europas und den Vorderen Orient. Sein Interesse gilt auch der Eisenbahn en miniature, insbesondere widmet er einen Teil seiner Freizeit dem Modelleisenbahnklub Jena 49.

Wer dabei am Dienstag, 20. Juli, 17 Uhr, dabei sein möchte, melde sich bitte im Stadtteilbüro Winzerla an.