Bereits am Freitag fand ein erster Warnstreik am Ernst-Abbe-Platz statt.

Einschränkungen am Klinikum: Verdi ruft zum ganztägigen Streik in Jena auf

Jena. Das Universitätsklinikum in Jena ist am Dienstag nur auf Notdienstniveau besetzt. Auch in anderen Bereichen kommt es zu Einschränkungen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft in Jena weiterhin zum Warnstreik am Dienstag, 14. November, auf. Ganztägig sollen die Beschäftigten der Friedrich-Schiller-Universität, der Ernst-Abbe Hochschule, des Studierendenwerkes (außer Kindertageseinrichtungen), sowie die Beschäftigtem des Universitätsklinikums ihre Arbeit niederlegen.

Am Universitätsklinikum seien viele Bereiche nur mit Notdienstniveau besetzt. Patienten sollten Behandlungstermine, die nicht abgesagt wurden, wahrnehmen, teilte das Klinikum mit.

„Viele Beschäftigte überlegen abzuwandern, da die Bezahlung woanders schon jetzt deutlich besser ist,“ sagt Philipp Motzke, zuständiger Gewerkschaftssekretär für das Klinikum. Sowohl das Finanzministerium und auch das zuständige Referat für die Tarifverhandlungen habe Gespräche bislang abgesagt.

„Die Beschäftigten der Hochschulen haben am vergangenen Freitag sehr deutlich gemacht, was sie von dem aktuellen Verhandlungsstand halten,“ erklärt Teresa Gärtner, zuständige Gewerkschaftssekretärin für die Hochschulen in Jena. „Nun gehen wir einen Schritt weiter und rufen die Beschäftigten vom Universitätsklinikum Jena ebenso zur Arbeitsniederlegung auf.“

Einschränkungen im Universitätsbetrieb

Im Universitätsbetrieb solle mit Einschränkungen gerechnet werden, am Institut für Soziologie würden alle Lehrveranstaltungen der Beschäftigten ausfallen.

Verdi fordert für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro und 200 Euro mehr für Auszubildende und Nachwuchskräfte. Erwartet werde auch ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.