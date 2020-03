Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einst der erste Fotoladen in Jena

Zu unserer Serie über den Abriss des alten Eichplatzviertels meldete sich auch unser Leser Helmut Grubert aus Dorndorf-Steudnitz. Sein Hobby ist die Geschichte der Feuerwehr und des Ortes Dorndorf-Steudnitz. Aber auch die Geschichte und die Zeitungsserie über den früheren Eichplatz haben bei ihm Erinnerungen wach werden lassen an seine Lehrzeit bei der Deutschen Reichsbahn in den 1950er Jahren, als er jeden Tag nach Jena fuhr. Und von daher hatte er auch eine besondere Beziehung zu dem seinerzeit berühmten Jenaer Fotogeschäft Sanniter direkt neben dem Johannistor.

Die Rückseite der Fototasche von Sanniter Foto: Thomas Grubert

„Ich habe damals auch angefangen zu fotografieren, und bald hatte ich mir einen Zeiss-Fotoapparat zugelegt. Das war eine ‘Werra’, die ich dann viele Jahre gehabt habe.“ Die belichteten Rollfilme brachte er immer an den Johannisplatz in das Geschäft Sanniter. Und gerade daran fühlte er sich erinnert, als er neulich beim Aufräumen zu Hause eine Fototasche von Sanniter fand.

Eine alte Fototasche vom Geschäft Sanniter Foto: Helmut Grubert



























Helmut Grubert war in seiner Lehrzeit am Bahnhof Göschwitz tätig, dann noch ein halbes Jahr am Saalbahnhof, bevor er 1957 an den Bahnhof Dornburg wechselte, wo er als Fahrdienstleiter arbeitete bis zum Vorruhestand 1997. „Ich war immer gern am alten Eichplatz. Ich kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, wie in der Leutrastraße viele Leute Schlange standen, um bei der Rossschlächterei Freibank- oder Pferdefleisch zu bekommen. Das war gerade in den 1950er Jahren eine gute Möglichkeit, um zu den Lebensmittelkarten noch etwas zusätzliches Fleisch zu bekommen“, erzählt Grubert, der übrigens auch zu den Mitbegründern des Feuerwehr-Vereins Dorndorf-Steudnitz gehörte, dessen Vorsitzender er dann 12 Jahre lang war.

Doch das Fotogeschäft Sanniter, wo es Kameras, Ferngläser, allerlei Zubehör und Fachliteratur gab, wo aber auch Reparaturen von Kameras und Fotoarbeiten ausgeführt wurden, war ihm wegen seiner vielen Besuche besonders vertraut. Als das Gebäude mit dem Geschäft 1969 abgerissen wurde, fand es ein neues Zuhause Unterm Markt, da wo sich heute das indische Restaurant befindet. Dort blieb Sanniter noch einige Jahre, bevor es endgültig schloss. Danach verlaufen sich die Spuren der „Sanniter & Co. K-G., Pers. haft. Gesell. Johannes Sanniter“. Selbst im Internet ist heute nichts zu finden.