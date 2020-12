Eisenberg: Politiker backen Stollen für Pflegekräfte

Der Landtagsabgeordnete Mario Voigt (rechts) und Bürgermeister Michael Kieslich (links) waren in dieser Woche zu Besuch im Kaffeehaus Gräfe in Eisenberg. Gemeinsam mit Geschäftsführer Mario Gräfe besichtigten die beiden die Räumlichkeiten der Konditorei und Bäckerei.

Eisenberg. Landtagsabgeordneter Mario Voigt und Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich besuchen Bäckerei Gräfe und sichern Unternehmen Unterstützung in der Krise zu.

Als Stollenbäcker haben sich in dieser Woche der Landtagsabgeordnete Mario Voigt und Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (beide CDU) versucht. Fachliche Anleitung erhielten sie von Geschäftsführer Mario Gräfe in dessen Kaffeehaus-Bäckerei in Eisenberg.

Themen im anschließenden Gespräch mit Wilfried und Mario Gräfe waren auch die Einschränkungen und Ungewissheit für das Unternehmen in der aktuellen Corona-Krise. „Ich bin beeindruckt davon, was das Kaffeehaus Gräfe mit seinen Mitarbeitern leistet. Rund 20.000 handgefertigte Stollen, die auch in zahlreiche andere Länder versandt werden, sprechen für den Fleiß und die Qualität dieser regionalen Produkte“, sagte Voigt.

Gemeinsam mit Kieslich sicherte Voigt seine Unterstützung in der Krise zu. Dabei gehe es vor allem darum, Unternehmen politische Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die ihnen Planungssicherheit geben. Denn dann könne die Krise trotz vorhandener Einschränkungen besser gemeistert werden. Michael Kieslich und Mario Voigt werden die Stollen Pflegekräften am Waldkliniken Eisenberg spenden, als kleine Anerkennung in diesen Zeiten höchster körperlicher und emotionaler Belastung.