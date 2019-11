Eisenberger reden mit beim Lärmschutz

Voll ist die Stadthalle nicht, aber für einen späten Nachmittag mitten in der Woche ist die Resonanz ordentlich. Immerhin geht es hier um nichts weniger als die Zukunft der Stadt. Zum Planungscafé rund um den Lärmaktionsplan hatte die Stadt geladen. Was die Bürger bewegt, wollte man wissen – auch damit der Stadtrat die Resonanz in Zukunft in Handeln gießen kann. „Wir wollten erstmals ein neues Beteiligungsformat ausprobieren“, sagte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Der Stadtrat hatte beschlossen, die Öffentlichkeit einzubinden.

Wo es laut ist, darüber waren sich dann aber die meisten Bürger schnell einig. Genannt wurden bekannte Brennpunkte, vor allem Rudolf-Breitscheid-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Jenaer Straße sowie Geraer Straße: „Hier geben die Lkws meist richtig Gas, wenn sie den Berg hinauf in die Stadt fahren“, wusste ein Bürger zu berichten. Ruhe gebe es an diesen Strecken „höchstens mal am Wochenende“, sagte Erika Bielinski, die in der Friedrich-Ebert-Straße wohnt. Viele Häuser seien längst nicht mehr voll bewohnt.

Sicherheit für Kinder ist ein großes Problem

Nun hatte die Stadt in ihrer Stellungnahme zu einer möglichen Ortsumgehung die Zahl der betroffenen Bewohner aufgelistet: „In Auswertung der Betroffenheit bei den Bewohnern sind von den 10.496 Einwohnern in Eisenberg 569 Einwohner (...) belastet.“ Rechnerisch seien das etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Also kein großes Problem? Wenn man den Diskussionen zuhörte, schon.

Neben dem weithin als Problem gesehenen Lärm kamen Fragen auf, wie die Querung von Straßen durch Fußgänger sicherer gestaltet werden könnte – insbesondere rund um die Kreisverkehre nahe dem Stadtzentrum. Hier wurde die Forderung laut, Zebrastreifen einzurichten.

Mehrfach war die Forderung nach einem Durchfahrtverbot für Lkw zu hören. Unter Leitung von CDU-Stadtrat Gernot Krist hatten die Bürger auch eine Ortsumgehung besprochen, wenn auch der Stadtrat zwischendurch sagte: „Über eine neue Straße brauchen wir nicht zu diskutieren“ – obwohl der Teil des Planungscafés „Die Ortsentlastungsstraße: Eine Meinungssammlung“ hieß. Sein Credo: Realistisch bleiben, denn eine Straße bräuchte viele Jahre, ehe sie tatsächlich geplant und gebaut wäre. Was vom Landesamt für Bau und Verkehr bestätigt wurde.

Fürs nächste Jahr seien keine Planungsmittel für die Ortsumgehung Eisenberg eingeplant. Frühestens 2021 könne also mit einer Vorplanung begonnen werden. Immerhin, die lange vorhandene Idee, die Route entlang des heutigen Radwegs durch das Malzbachtal zu führen, sei für das Amt nicht bindend, sagte dessen Abteilungsleiter für Straßenneubau, Hans-Joachim von der Osten.

Lieber weniger Lastwagen als eine neue Straße

Folge dessen: Die Diskussion zur Ortsumgehung hatte als Ergebnis, dass eine Mehrheit dafür plädierte, vor allem auf die Reduzierung des Lastwagen-Verkehrs zu drängen – sei es durch eine Integration der ehemaligen B7 in Eisenberg in die Lkw-Mautpflicht oder ein Fahrverbot. Frank-Dieter Lindner wies darauf hin, dass mit dem näherrücken­den Kiesabbau in Ahlendorf weiterer Schwerverkehr auf die Stadt zukomme.

Wolfgang Germanus, der in den vergangenen Monaten mehr als 1000 Unterschriften für eine Entlastungsstraße gesammelt hatte, warb erneut dafür. Am Ende seien ohnehin nie alle mit Neuerungen zufrieden – und in diesem Fall profitierten mehr Menschen von einer Entlastung als durch die Umgehungsstraße belastet würden.

Der frühere Bürgermeister und heutige Stadtrat Ingo Lippert (SPD) forderte, die Stadt müsse klarstellen, dass der Lärm durch einen Straßenneubau nicht ins Malzbachtal verlagert werde. Das Natur-Refugium dort müsse bleiben. Die Umgehung für die Jenaer Straße hin zur Gösener Straße nördlich der ehemaligen B7 hingegen solle man weiter verfolgen.