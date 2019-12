Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisernes Paar am Jenaer Friedensberg würde wieder heiraten

65 Jahre sind eine lange Zeit. Es ist genau die Zeit, die Elsa und Georg Truckenbrodt schon miteinander verheiratet sind. Wie das so lange funktionieren kann? „Die Kinder haben uns zusammengehalten“, sagt Georg Truckenbrodt. Aber das allein sei es freilich nicht gewesen, ergänzt Elsa Truckenbrodt. „Auch bei uns war nicht alles immer nur Sonnenschein. Unebenheiten galt es auszugleichen und zu ebnen, so dass man sich am Ende immer wieder verstanden hat.“ Und so betont das Jubelpaar auch heute noch gern: Wir würden uns wieder heiraten!

Studiert und promoviert in Jena

Geboren und aufgewachsen sind Elsa und Georg in einem kleinen Ort im Kreis Sonneberg. Eine sehr schöne Zeit der Kindheit und Jugendzeit habe man dort verlebt, wie sich das Paar erinnert. Dann ging er zum Studium nach Jena, wo er Biologie studierte und promovierte. Er erhielt eine Arbeit in der Forschung bei Jenapharm und wirkte später in der Antibiotika-Produktion.

Doch auch, wenn er nun ein Jenaer geworden war, so gab es doch noch längst keine Wohnung. Georg hatte das Glück, bei einer älteren Dame am Kirschgarten im Südviertel ein möbliertes Zimmer zu bewohnen. Das blieb auch noch so, nachdem sich Elsa und Georg am 30. Dezember 1954 das Ja-Wort gegeben hatten.

Übrigens ein Tag, der so ähnlich wie der Jubiläumstag 65 Jahre später gewesen sein soll: also schönes Wetter, nicht zu kalt, aber im Unterschied zu heute lag ein bisschen Schnee.

Man führte also eine Wochenend-Ehe. Weil Georg zum Jenaer geworden war, brauchte er, um Frau und Kind in der Heimat zu besuchen, einen Passierschein, denn der Ort befand sich im Sperrgebiet, direkt an der einstigen Staatsgrenze zwischen Ost und West.

Schließlich klappte es dann mit einer Wohnung in Jena, so dass die Familie in Jena zusammenziehen und auch die Ehefrau bei Jenapharm als Industriekauffrau arbeiten konnte. Ein zweiter Sohn kam später, und bis heute folgten vier Enkel und zwei Urenkel.

In der Rente einen langgehegten Traum erfüllt

In der Nachwendezeit kam dann der Eintritt in den Ruhestand. Und die beiden erfüllten sich einen langgehegten Wunsch: die Rückkehr in die Südthüringer Heimat. Dort kaufte sich das Paar ein neues Haus und wohnte dort gut 20 Jahre. Doch es kamen gesundheitliche Probleme bei Georg Truckenbrodt.

Da die Kinder in Jena wohnen, entschloss sich das Paar vor sieben Jahren zur Rückkehr nach Jena. Hier wohnt die 83-jährige Elsa Truckenbrodt in Cospeda, ganz nahe bei Sohn und Enkelkindern.

Bei ihrem Ehemann, der im Sommer 90. Geburtstag beging, machte sich allerdings aus gesundheitlichen Gründen vor zwei Jahren ein Umzug in das Seniorenhaus „Curanum“ am Friedensberg erforderlich, wo man nun auch gemeinsam mit der Familie die Eiserne Hochzeit feierte.