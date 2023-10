Am Westbahnhof ist unter anderem ein neues Betonschalthaus bei Kilometer 22,54 (hinter dem Bahnsteigende) vorgesehen.

Elektrifizierung: Bahn informiert über Arbeiten in Jena

Jena. Anwohner und Interessierte werden am Donnerstag ins Volkshaus eingeladen. Planfeststellung hat im August begonnen.

Die Deutsche Bahn informiert am Donnerstag über den Ausbau und die Elektrifizierung jenes Streckenabschnitts der Mitte-Deutschland-Verbindung, der auf dem Gebiet der Stadt Jena liegt. Es geht dabei unter anderem um den Bau von Oberleitungsmasten, die Anpassung der Telekommunikations-, Leit- und Sicherungstechnik, die Straßenüberführung in der Remderodaer Straße sowie die Nachrüstung von Erdungsanlagen an Bahnsteigen und Brücken.

Die DB hat für den Ausbau der Strecke Weimar–Gera–Gößnitz im August die Planfeststellung gestartet: Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) prüft nun die Antragsunterlagen, die elf Ordner umfassen. Anfang 2027 will die Bahn mit dem Bau starten, Ende 2030 sollen die Züge auf der Strecke fahren.

Lokwechsel in Gotha entfallen

Im Planfeststellungsprozess betrachtet das EBA alle rechtlichen und technischen Fragen für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung des 115 Kilometer langen Abschnitts der sogenannten Mitte-Deutschland-Verbindung. Die Unterlagen für die weiteren sieben Abschnitte sowie für den der Bahnstromleitung reicht die DB sukzessive bis März 2024 ein.

Der rund 115 Kilometer lange Abschnitt zwischen Weimar, Gera und Gößnitz ist Teil der Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV). Mit dem Ausbau kann die bestehende Fernverkehrslinie vom Ruhrgebiet nach Gera künftig durchgehend elektrisch betrieben und bis nach Chemnitz verlängert werden. Die bislang erforderlichen Lokwechsel in Gotha entfallen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in drei Projektabschnitten durchgeführt: Weimar – Jena, Jena – Gera und Gera – Gößnitz/Lehndorf.

Donnerstag, 5. Oktober, von 17 bis 19 Uhr, Volkshaus Jena, Raum Grete Unrein. Die Planungen können Interessierte unter anderem in der Stadtverwaltung Jena, Am Anger 26, Zimmer 007, (Erdgeschoss) bis einschließlich Freitag, 20. Oktober, einsehen