Elfmal um Thüringen: Spendenlauf für den guten Zweck

Jena. Das gesammelte Geld soll für das neue Ronald McDonald Haus in Lobeda verwendet werden.

Mehr als 15.000 Kilometer in 18 Tagen. Das ist die Bilanz der 177 Läuferinnen und Läufer, die an einer Aktion des Laufclubs Rudolstadt teilnahmen. Neben der eigenen Fitness diente die Herausforderung auch dem guten Zweck, denn aus der zurückgelegten Strecke sowie Spenden der Teilnehmer konnten insgesamt 700 Euro gesammelt werden, die das Jenaer Ronald McDonald Haus am gestrigen Donnerstag erhielt.