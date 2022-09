Eloy de Jong beendet verkaufsoffenen Sonntag in Jena

Der Schlagersänger Eloy de Jong, geboren 1973 in Den Haag, gastierte am Sonntag in der Goethegalerie.

Der Schlagersänger Eloy de Jong, geboren 1973 in Den Haag, gastierte am Sonntag in der Goethegalerie. Er startete seine Karriere in den 90er-Jahren nach einer Casting-Show mit der Boygroup „Caught in the Act“, warb aber jetzt für sein neues Album „Lass das Leben Musik sein“. Zum Start des Altstadtfestes fand im Zentrum der verkaufsoffene Sonntag statt. Die Geschäfte in der Goethe-Galerie beteiligten sich daran ebenso wie die Geschäfte im Zentrum. Angesichts des schlechten Wetters blieb die Resonanz allerdings hinter den Erwartungen zurück. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet am 4. Dezember statt.