Jena: Eltern kritisieren Stadt für Blockade-Haltung beim Lüften

Mit perfektem Abstand verlassen Schüler des Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasiums am Dienstag das Schulgebäude.

Massive Kritik an der Stadt Jena gibt es von Eltern wegen der zögerlichen Haltung beim Einsatz mobiler Raumlufttechnik an Schulen und Kindergärten. Sehr drastisch wurde dies am Dienstag vom Schulelternsprecher des Carl-Zeiss-Gymnasiums, Johannes Graubner, formuliert: „Während sich Jena im Frühjahr als Vorreiter beim Maskentragen hervortat, trägt die Stadt jetzt nicht einmal die rote Laterne, sondern ist der Bremsklotz.“

Zur Vorbeugung gegen die Übertragung von Corona-Viren sollen die Schulen lüften, lüften, lüften. Aber: Nicht alle Räume lassen sich so lüften, wie es notwendig wäre. Wie Johannes Graubner sagt, sei ein neuralgischer Punkt der Speiseraum des Carl-Zeiss-Gymnasiums, wo eine Stoßlüftung während der Mittagszeit nicht möglich ist, weil die großen Fenster oben liegen und voll geöffnet in den Raum hineinragen. Damit der Corona-Schutz nicht zu Verletzungen führt, müssten Tische abgesperrt werden.

Verwaltung ist skeptisch

Abhilfe könnten mobile Luftreiniger schaffen. „Die Kosten stehen in einem günstigen Verhältnis zu den Kosten, die direkt und indirekt bei Krankheit, Quarantäne und Homeschooling entstehen“, so der Elternsprecher. Es gebe mit der Firma IVOC-X GmbH sogar einen innovativen Hersteller am Jenaer Beutenberg.

Die Verwaltung ist skeptisch und hat Angst vor Fehlinvestitionen. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch sagt: „Mobile technische Lüftungssysteme für unsere heterogenen Schulräume nachzurüsten, ist nur dann sinnvoll, wenn es geprüfte und zugelassene Anlagen sind, die für die unterschiedlichsten Schulgebäude geeignet sind.“ Ihm seien solche Anlagen nicht bekannt, aber selbst, wenn es sie gäbe, bedürfe es einer Ausschreibung, es vergehe günstigenfalls ein Jahr vor dem Einsatz. Außerdem seien die Kosten erheblich.

Druck im Stadtrat wächst

Ein professionelle Luftreiniger, wie er von der Jenaer Firma IVOC-X GmbH am Beutenberg entwickelt wurde. Im Bild Geschäftsführer Dennis Sippach. Foto: Marco Klette

Unterdessen wächst der Druck in der Kommunalpolitik. Die CDU brachte zur Stadtratssitzung am Mittwoch eine Vorlage ein, die den Oberbürgermeister beauftragt, kurzfristig handhabbare Pilotprojekte zu starten. Auch soll es vergleichende Untersuchungen in Klassenräumen mit und ohne Lüftungssystem sowie beim Pilotprojekt geben. „Wir sollten auf offene Fragen schnell Antworten zu finden“, sagte Fraktionschef Guntram Wothly der Redaktion. Er hält es als Lehrer für absolut wichtig, den Präsenzunterricht zu ermöglichen.

Stadtrat Ulrich Schubert (parteilos) unterstützt das CDU-Anliegen, er wirbt für Grundlagenforschung. Der renommierte Chemie-Professor sagt: „Alles, was wir jetzt einführen, ist nicht nutzlos nach der Pandemie“. Viel kosten müsse das nicht zwangsläufig. Beispielgebend könnten „improvisierte“ Installationen der Max-Planck-Gesellschaft für Chemie sein, die in Zusammenarbeit mit Fachleuten durch professionellere Installationen ergänzt werden.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) kündigte am Dienstag an, den Beschluss der CDU und von Ulrich Schubert zu übernehmen. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch bekommt unterdessen Unterstützung vom städtischen Immobilienbetrieb KIJ. Der sieht bei den genannten Pilotprojekten das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gewahrt. Werkleiter Karl-Hermann Kliewe schlägt stattdessen vor, kurzfristig CO2-Messgeräte anzuschaffen, damit ließe sich das Stoßlüften optimieren.

Seit Montag sind am Carl-Zeiss-Gymnasium eine 10. Klasse und mehrere Lehrer inklusive des Schulleiters aufgrund der Corona-Infektion eines Schülers in Quarantäne.