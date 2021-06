Die Kultband Embryo ist in der Distel-Schänke zu erleben. Heute Abend, ab 18 Uhr.

"Embryo" spielen in der Distel-Schänke am Jenzig

Jena Noch ist im Garten der Distel-Schänke etwas Platz für Gäste, die die Kultband live hören wollen

Die Band "Embryo" ist Kult. Seit 52 Jahren lässt sich die Formation nicht von Genre-Grenzen aufhalten, mischt Jazz, Weltmusik, Rock, Psychedelisches und vieles mehr. 2015 übernahm die Multi-Instrumentalistin Marja Burchard, Tochter des Mitbegründers Christian Burchard, die Leitung der legendären Band und führte sie mit so viel Geschick wie Neugier auf neues Terrain.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 40 Jahre Jazz im Paradies „JIP40 - Ein Wagemutprojekt" sind Embyo am heutigen Montag, 7. Juni, ab 18 Uhr in der Distel-Schänke, Am Jenzig 1, live zu erleben.

Einlass ist nur auf Voranmeldung möglich - noch sind einige Plätze frei. Bestellhotline: info@schlegelsberg-jena.de