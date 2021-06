Die Kulturarena in Jena kehrt zurück

Jena. Musikalischen Reise quer durch das Wunderland auf dem Festplatz in Lobeda.

Zu einer musikalischen Reise quer durch das Wunderland lud die Jenaer Philharmonie die kleinen und großen Besucher der Arena-Ouvertüre am Freitagabend, 25. Juni, ein. Roland Fisters symphonisches Märchen „Alice im Wunderland“ auf dem Festplatz in Lobeda war der Auftakt zur diesjährigen Kulturarena und auch ein Symbol für die lang ersehnte Rückkehr der Kultur in das öffentliche Leben.

Mit 650 Besuchern war die Veranstaltung am Freitag ausverkauft. Und bei Redaktionsschluss waren nur noch wenige Karten für das symphonische Märchen am Samstag zu bekommen. Die Arena-Ouvertüre bot einen Abend für die Familie und den Musikliebhaber gleichermaßen, von leicht zu genießenden Melodien bis zu Noten mit Tiefgang.