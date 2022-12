Endlich wieder Blue Night in Jena: „Ich habe das alles schon sehr vermisst“

Jena. Feinste musikalische Tanzkost am 25. Dezember im Kassablanca Jena

Die vergangenen beiden Weihnachtsfeste waren für Andreas Köhler alias DJ Smoking Joe ungewohnt ruhig. Normalerweise steht der Jenaer Schallplattenunterhalter am 25. Dezember immer in der Pflicht, hatte er doch Jahr für Jahr am DJ-Pult im Jenaer Kassablanca das Kommando bei der „Blue Night“ inne und kredenzte feinste musikalische Tanzkost – von den 70ern bis zur Gegenwart. Kurzum: In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag durfte in dem Jenaer Club ausgiebig getanzt werden.

Während der vergangenen beiden Jahre gab es coronabedingt jedoch keine „Blue Night“ – eine Situation, mit der sich Andreas Köhler auch erst einmal arrangieren musste. „Das war ein sehr seltsames Gefühl, mein Weihnachten hatte sich auf einmal unvollständig angefühlt – plötzlich hat da etwas gefehlt, was in den Jahren zuvor stets ein fester Bestandteil war“, sagt Andreas Köhler, der nun nach zweijähriger Zwangspause am 25. Dezember endlich wieder seine Vinyl-Anthologie präsentieren kann. „Natürlich freue ich mich auf den Abend; ich habe das alles schon sehr vermisst: den Klub, die Musik, das Feiern und insbesondere die vielen bekannten Gesichter aus vergangenen Tagen, die man oftmals nur noch auf dieser Party angetroffen hat“, sagt der DJ.

Doch die „Blue Night“ wäre nicht die „Blue Night“, wenn es nur Musik aus der Konserve geben würde: Live-Musik ist ebenfalls essenzieller Bestandteil der Veranstaltung – auch 2022: Bevor nun Smoking Joe das musikalische Kommando zu wahrlich fortgeschrittener Stunde in der Nacht zum Montag übernehmen wird, tritt die jamaikanische Rapperin Caxxianne auf, die in Berlin lebt und deren Sound als eine Melange aus alternativem Hip Hop und Karibik-Klängen charakterisiert werden kann.

„Blue Night“, Kassablanca Jena, Beginn: 22 Uhr, Karten an der Abendkasse