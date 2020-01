Endspurt an der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz

An diesen ersten Tagen des neuen Jahres steht die Sonne am wolkenlosen Himmel über der Saale und lässt die Schutzplatten am Gerüst der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz in einem kräftigen Himmelblau erstrahlen. Das gibt der Konstruktion ein futuristisches Aussehen. Unter der Einhausung, die die Anwohner vor Staub- und Lärmemissionen schützen soll, herrscht noch einige Tage Feiertagsruhe. Wenn der Winter weiter auf sich warten lässt, dann werden die Männer von Fuchs Bau bald wieder anrücken – zum Endspurt auf der Großbaustelle an der Saalebrücke.

Alte Lager können nicht wieder eingebaut werden Unter den Schutzplanen am östlichen Brückenbogen sind die Männer der Spezialbaufirma damit beschäftigt, den Rost von den stählernen Brückenteilen zu strahlen und ihnen dann mit mehreren Anstrichen Schutz vor weiterer Korrosion zu geben. Dort, wo der Rost starke Eisenteile löchrig gefressen hatte, bekommt die fast 130 Jahre alte, genietete Konstruktion mit Ersatzteilen wieder Festigkeit und Stabilität. „An manchen Stellen mussten Teile komplett ausgetauscht werden, an anderen, die keine Last tragende Funktion mehr haben, wurden die Originalteile erhalten“, erklärt Matthias Bornschein. Keine Chance, sie zu erhalten, hatten die Lager, auf denen die Brücke an den Flussufern ruhte. „Die Lager mit ihren zwölf Rollen und einem mächtigen Kipplager konnten nicht saniert werden, sie nach historischem Vorbild neu zu gießen, wäre für uns bei 60.000 Euro pro Lager unbezahlbar gewesen“, erklärte Bornschein. Deshalb bekam die denkmalgeschützte Brücke mit ihren drei genieteten Stahlbögen leistungsfähige moderne Elastomer-Lager eingebaut. Am westlichen Brückenteil am Naschhäuser Ufer laufen derzeit die Arbeiten am Brückenunterbau, die Bögen sind hier bereits fertig, während auf der Ostseite 2018 mit dem Brückenunterbau begonnen wurde und sich die Brückenspezialisten noch an den Stahlträgern und Bögen abarbeiten. Zum Brückenfest im Juni sollen Gerüste abgebaut sein „Auch wenn es im letzten Jahr einige Verzögerungen gab, weil an manchen Stellen die Schäden doch größer als vermutet waren, sind wir insgesamt gut vorangekommen“, urteilt Bornschein. „Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen, alles Unbekannte ist jetzt bekannt, es können eigentlich keine bösen Überraschungen mehr kommen“, sagt er. Auch sei de Fahrbahn für die künftige Fußgänger- und Radfahrerbrücke bereits montiert. Matthias Bornschein, Ortsteilbürgermeister von Dorndorf-Steudnitz, und Chef des 2006 gegründeten Brückenvereins, ist in den vergangenen dreizehn Jahren zum Brückenexperten geworden. Deshalb ist er auch optimistisch, dass bis zum Brückenfest, das für den 10. und 11. Juli 2020 geplant ist, die Dorndorfer Saalebrücke in altem Glanz neu erstrahlt und die ungekrönte Königin des Festes wird. Dabei verschweigt Bornschein nicht, dass „die Brücke in der Stadt durchaus auch polarisiert“. Vor allem die steigenden Kosten, mit über vier Millionen Euro sind sie heute doppelt so hoch wie anfangs geplant, seien ein nachvollziehbarer Kritikpunkt. Denkmalschutzpreis motiviert Brückenfreunde „Doch wir bekommen auch sehr viel positive Resonanz, was die stetig steigenden Spenden für die Brückensanierung beweisen.“ Bornschein erzählt von einer Dame aus Braunschweig, die 2015 auf einer Radtour die Carl-Alexander-Brücke entdeckte und seither regelmäßig für deren Erhalt Spenden an den Verein überweist und sich nach dem Fortgang der Arbeiten erkundigt. „Dass das Land als Fördermittelgeber weiter zum Projekt steht und Mehrkosten mit trägt, motiviert die Vereinsmitglieder zum Weitermachen, ebenso der Denkmalschutzpreis des Landkreises, den wir im Dezember erhielten“, sagt Bornschein. Und Durchhaltevermögen braucht der Brückenverein, denn im Umfeld der Brücke muss, wenn die Bauleute abziehen, der Festplatz wieder hergerichtet werden. Bänke auf und an der Brücke und alles was zu einer ansprechenden Möblierung gehört, ist nicht Bestandteil des geförderten Sanierungsprojektes. „Das muss der Verein dann allein stemmen“, sagt Bornschein. Geld dafür einnehmen wollen die Dorndorfer unter anderem durch den Verkauf des alten Brückengeländers, das nicht mehr heutigen Sicherheitsvorschriften genügte. „Es zu verschrotten wäre doch viel zu schade“, sagt Bornschein.