Blick ins Galaxsea.

Energie sparen? Galaxsea Jena dreht nicht am Wärme-Regler

Jena. Wegen des Ukraine-Krieges steigen die Energiepreise. Deshalb empfiehlt die Deutsche Bädergesellschaft, die Wassertemperatur um zwei Grad zu senken.

Die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH (JBG) sieht sich aktuell „nicht zum Handeln gezwungen“ in der Frage einer Temperatur-Absenkung von Becken-Wasser. Das ließ die Stadtwerke-Tochterunternehmung auf Anfrage verlauten.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hatte jüngst gemahnt, dass ein Hochheizen auf eine empfohlene Temperatur von 26 Grad bis 28 Grad energieintensiv sei und entsprechend viel Geld koste. Wegen des Krieges in der Ukraine schössen die Energiepreise derzeit in die Höhe, was den Betrieb eines Schwimmbades noch teurer mache. Deshalb empfiehlt die DGfdB, die Wassertemperatur um zwei Grad zu senken.

„Natürlich blicken auch wir mit Sorge auf die stark steigenden Preise für Strom und Gas, schließlich sind diese gemeinsam mit den Personalausgaben der mit Abstand größte Kostenfaktor im Bäderbetrieb“, merkte JBG-Chefin Susan Zetzmann an. Insofern sei die Entwicklung an den Energiemärkten für die Bädergesellschaft ein wichtiges Thema, „doch glücklicherweise eines, bei dem wir aktuell nicht zum Handeln gezwungen sind“. Denn die Energieversorgung der Bäder sei durch feste Verträge preislich gesichert.

"Wir prüfen den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien wie Solar- und Photovoltaikanlagen"

„Dennoch treffen wir mit Blick auf mögliche Entwicklungen im kommenden Jahr bereits jetzt Vorsorge. So prüfen wir den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien wie Solar- und Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen zur Stromerzeugung, zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.“

Für das Freizeitbad Galaxsea setze die JBG zudem ein spezielles Energiemanagementsystem auf, um Energieverbräuche systematisch zu erfassen und zu verstehen. So sollen Ansatzpunkte für eine effektivere Fahrweise der Anlagen gefunden und so Energieeinsparungen ermöglicht werden. Andere Maßnahmen wie das Absenken der Wasser- oder Raumtemperatur „kommen für uns mit Blick auf die Erlebnisqualität für unsere Badegäste nicht in Frage“.