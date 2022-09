Energiekrise und Wunsch nach Frieden bringt in Jena 300 Menschen auf die Straße

Frieden war die zentrale Forderung bei der Kundgebung am Montagabend in Jena.

Jena. Energiepolitik ist der größte Aufreger. Stimmung bei der Demo verärgert, aber friedlich

Für Frieden und gegen überhöhte Energiepreise wurde am Montag im Jenaer Stadtzentrum demonstriert. Etwa 300 Teilnehmer hatten sich zu der Kundgebung am Holzmarkt eingefunden. Die Polizei hatte mit Streifenwagen bereits eine Stunde zuvor am Holzmarkt Stellung bezogen. Doch gefährlich wirkte die Veranstaltung gegen 19 Uhr nicht. Viele Teilnehmer kannten sich aus Vereinen, vom Stammtisch oder Instituten in Jena.

Auf Transparenten waren Slogans zu lesen, die sich für „Frieden schaffen ohne Waffen“ einsetzten oder Unmut darüber zum Ausdruck brachten, dass Bürger „für die Profite der Energiekonzerne frieren“ müssen. Dem Altersdurchschnitt nach könnten viele Leute bereits Teilnehmer der Montagsdemos zum Ende der DDR gewesen sein. Redner erinnerten zu Beginn an die Vorgeschichte des Ukrainekrieges, verurteilten aber auch den Angriff auf die Ukraine. Es wurde gebetet und gesungen.

Der Umzug auf dem Grabenring begann am Holzmarkt. Zum Kundgebungsende gegen 20.15 Uhr gab es auch einen lauten Applaus für die Jenaer Polizei. Foto: Thomas Beier

Es gab mehrere Friedenstauben-Fahnen, eine deutsch-russische Fahne und eine Smiley-Fahne. Der Aufruf zu der Kundgebung war auf allen möglichen Kanälen im Netz verteilt worden. Am Wochenende fanden sich Flyer mit der Überschrift „Der heiße Herbst beginnt“ auch in Jenaer Briefkästen und an Autoscheiben.

Für die meisten Teilnehmer war unklar, wer eigentlich eingeladen hatte. Die Unzufriedenheit mit der Politik und das Gefühl, „aktiv werden zu müssen“ überwog etwaige Vorbehalte. Bloße Neugier, wer da sonst noch hingeht, gab es aber auch.

Verstärkt wurde der anschließende Gang durch die Stadt durch Menschen, die während der vergangenen Monate montags gegen die Corona-Politik demonstriert hatten. Diese Demos hatten zuletzt deutlich geringere Teilnehmerzahlen, nachdem selbst der Thüringer Ministerpräsident sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gestellt hatte, die offensichtlich nur Stress macht.