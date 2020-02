Engagierte in Jenaer Verein verschenken Zeit im Ehrenamt

„Wir stoßen künstlich Bekanntschaften an – und im besten Fall werden ganz natürliche Freundschaften daraus“, umreißt Kathrin Lange-Knopsmeier das Wesen ihres beruflichen Alltags.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sindy Meinhardt ist sie für den in Jena und Umgebung agierenden „Tausend Taten e.V.“ tätig, dessen Anliegen es ist, Menschen dabei zu unterstützen, anderen Menschen Zeit zu schenken. Etwa 230 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit beim Tausend-Taten-Verein in verschiedenen, zielgruppenorientierten Projekten, schätzen Kathrin Lange-Knopsmeier und Sindy Meinhardt.

Die Altersstruktur ist ausgewogen und reicht von Studierenden bis zu älteren Leuten in der nachberuflichen Phase. Auch Berufstätige oder Menschen, die nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind, finden sich unter den Ehrenamtlichen. Zweck des Vereins ist es, zivilgesellschaftliches Engagement zu initiieren und zu ermöglichen. In zahlreichen größeren Städten gebe es gemeinnützige Freiwilligen-Agenturen mit ähnlichem Ansatz, erklären die Sozialpädagoginnen.

Mit seinen verschiedenen Projekten, die von der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Altenhilfe reichen, unterstützt der Verein gegenwärtig etwa 250 bis 300 Menschen.

Vorlesepaten und Lesementoren

Kathrin Lange-Knopsmeier (links) und Sindy Meinhardt, hier in der Jenaer Neugasse, engagieren sich im Tausend Taten e.V. Foto: Constanze Alt

So gibt es beispielsweise Vorlesepaten, die in die Kindertagesstätten gehen und den Kleinen die aufregende Welt der Bücher und Geschichten nahebringen. Etwa zwanzig Kindertagesstätten in Jena profitieren derzeit davon.

Lesementoren wiederum unterstützen Schulkinder beim Lesen und vermitteln Freude an Sprache.

Die Ehrenamtlichen treffen sich hier regelmäßig mit Schulkindern unterschiedlicher Alters- und Klassenstufen und lesen mit ihnen im Eins-zu-eins-Tandem altersgerechte Texte.

„Co-Piloten“ und Leih-Großeltern

Das Projekt „Co-Pilot“ hingegen liegt außerhalb der Institution Schule im Freizeitbereich. Ein Erwachsener unternimmt etwas mit einem Kind, ein großer Freund etwas mit einem kleinen Freund, so ähnlich, wie bei einem Paten.

Auch Leih-Großeltern gibt es. Wie in zahlreichen größeren Städten leben auch in Jena Paare, deren Ursprungsfamilien oft viele Kilometer entfernt leben, die also keine Oma und keinen Opa vor Ort haben. Umgekehrt gibt es ältere Menschen, deren Kinder und Enkelkinder ihrerseits weit weg wohnen.

Kathrin Lange-Knopsmeier leitet beim Tausend-Taten-Verein das Projekt „NAHbarn“, dessen Grundidee es ist, älteren Menschen Gesellschaft zu leisten und ihnen durch Besuche Nähe zu schenken. „Es geht um Menschen, die nah sind; die Nähe geben“, erklärt sie. Es handelt sich um ein Besuchsangebot, das sich an ältere, alleinlebende Menschen richtet.

Suche und Vermittlung von NAHbarn

IVon der gemeinsamen Zeit im Leih-Großeltern-Projekt profitieren mit dem Jenaer Verein Tausend Taten gleich drei Generationen. Foto: Tausend Taten e.V.

Der Verein sucht und vermittelt individuell so genannte „NAHbarn“, die regelmäßig und ehrenamtlich einen älteren Menschen besuchen, ihm Gesellschaft leisten, zuhören, spazieren gehen und diesem somit Zeit schenken. „Ein NAHbar ist kein Nachbar, kein Pflege- oder Haushaltsdienst, sondern ein Mensch, der Nähe gibt“, unterstreicht Sozialpädagogin Lange-Knopsmeier. „Paten für Demenz“ heißt das von Sindy Meinhardt geleitete Projekt. „Hier findet der Kontakt meistens über die Angehörigen statt“, erklärt sie. Ziel des Projekts sei es nicht zuletzt auch, diese gelegentlich zu entlasten, sagen die Sozialarbeiterinnen.

Gefragte „Paten für Demenz“

Sie berichten von einem älteren Herrn, der seine an Demenz erkrankte Frau pflege und den Paten-Besuch regelmäßig dazu nutze, laufen zu gehen.

Wer sich hier engagieren möchte, nimmt vorher beim Verein an einer mehrtägigen Schulung teil, um mehr über die Erkrankung zu erfahren. Die nächste Schulung findet von Donnerstag, 23. April, bis zum Samstag, 25. April, statt. Freuen würden sich die Projektmitarbeiterinnen vor allem auch über mehr männliche Ehrenamtliche. „Auch suchen wir über unsere Projekte hinaus Ehrenamtliche“, unterstreicht Sindy Meinhardt.

So sucht der Verein derzeit Interessierte, die in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit oder Postzustellung ihre Unterstützung anbieten können.

Kontakt & Info: 03641-9264171, kontakt@tausendtaten.de, www.tausendtaten.de