Entscheidung im Dezember zu ÖPNV ins Jenaer Himmelreich

Im Ringen für mehr Nahverkehr ins Wohngebiet „Himmelreich“ gibt es nun einen Fahrplan-Vorschlag. Zwätzens Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner hat erreicht, dass eine Beschlussvorlage der Stadtratsfraktionen SPD, FDP und CDU mit einer konkreten Terminzusage an die Bürger versehen wird. Auch sollen die Bürger nicht allein aufs Anrufsammeltaxi oder ein paar mehr JES-Busse vertröstet werden, bis eines Tages die Straßenbahn kommt.

Vorausgegangen war der politischen Initiative eine Bürgerpetition, die nach der Einstellung des stündlichen Pendelbusverkehres im August mehr als 600 Unterstützter gefunden hatte. Der Ortsteilbürgermeister hatte daraus einen Beschluss an den Stadtrat formuliert, den die Fraktionen Linke, Grüne und AfD im September unabhängig voneinander mit eigenen Anträgen sofort unterstützt hatten.

Rechtsamt legt Widerspruch ein

Zwischenzeitlich hatte das Rechtsamt der Stadtverwaltung dem Ortsteilbürgermeister und allen Stadträten mitgeteilt, dass Waldemar Kühnerts Beschlussantrag rechtswidrig ist. Ein Grund sei, dass die Unterschriftensammlung online erfolgte auf der Plattform „Open Petition“. Außerdem hatten sich ausländische Bürger für mehr Nahverkehr eingesetzt. Landesgesetzlich vorgeschrieben sei jedoch, dass nur Deutsche und EU-Bürger sich an Bürgerbegehren beteiligen dürfen, so die Stadt.

„Open Petition“ hält dem entgegen, dass in Deutschland gemäß Artikel 17 Grundgesetz jeder das Recht habe, sich mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Bis zum Jahresende sollen nun folgende fünf Varianten geprüft werden:

1. Große Busse fahren ab Altenburger Straße im Takt 20 bis 60 Minuten.

2. Die JES-Linie 420 wird so verändert, dass sie den bisherigen Schienenersatzverkehr adäquat ersetzt.

3. Pendelbusse fahren mit dem gleichen Takt wie der bisherige Schienenersatzverkehr, eventuell durch externe Bus-Anbieter realisiert.

4. Abwechselnder Betrieb von Straßenbahn und Pendelbussen.

5. Verlängerung der Buslinie 15 vom Rautal bis ins Himmelreich.

Eine Entscheidung des Stadtrates soll im Dezember fallen. Wie schnell es dann geht, beurteilen Stadtverwaltung und Landesverwaltungsamt unterschiedlich. Nach Auffassung von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und Rechtsamt geht das nicht kurzfristig. Nach Angaben des Thüringer Landesverwaltungsamtes sind sechs Wochen ein „realistischer Zeitraum“.