Thomas Stridde über die Rückkehr zum Freizeitbadespaß.

In welches Zimmer geleitet man Besucher zuerst? Muss ja nicht immer das Wohnzimmer sein! – Wohl von dieser Überlegung ließ sich Bäder-Chefin Susan Zetzmann leiten, als sie die Presseleute im Winzerlaer Galaxsea begrüßte, um die Wiedereröffnung des Freizeitbades nach acht Lockdown-Monaten zu verkünden. Am Schwimm- oder am Wellenbecken?

Nö! Lieber mal ein Willkommen in der Sauna-Landschaft, wo der große Aufguss-Raum umgestaltet und die Freiluft-Terrasse an der Blockhaus-Sauna saniert worden ist. So konnte Susan Zetzmann eine zentrale Erkenntnis vermitteln: Die Zeiten sind vorbei, da das Galaxsea vermehrt im Herbst und im Winter gefragt ist. Weil es neben dem bloßen Schwimmen mit Planschen, mit Rutschen-Spaß, mit Sauna, Physiotherapie und Kosmetikbehandlung einen bunten Fächer von Angeboten gibt, ist das Galaxsea fast schon ein gutes Ganzjahresgeschäft, so gab die Bäder-Chefin zu verstehen.

Besonders geeignet für die innere Einkehr scheint die Terrasse an der Blockhaus-Sauna. Gäste genießen hier den Ausblick auf einen riesigen Teich, in dem sich unzählige Koi-Karpfen wegen erhoffter Fütterung in Terrassen-Nähe tummeln. Ein besonders großes Exemplar hat ein ähnliches Stirnmuttermal wie ein russischer Altpräsident. – Und wird, so die Auskunft von Mitarbeitern, Gorbi genannt.