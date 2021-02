Auf Skiern nach Jena: Ich suche im Mühltal das leichte Gleiten

Thomas Stridde ist per Skilanglauf von daheim in Isserstedt aus in die Redaktion gelangt.

Alles kam an diesem Freitag zusammen. Meine tägliche Fahrt mit dem Auto von Isserstedt gen Pressehaus am Holzmarkt hatte Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils in der Tiefgarage geendet. Sonstige Parkplätze in der Stadt: halbmeterhoch zugeschneit. Machte für mich pro Tag zehn Euro Parkgebühren. Was für eine teure Kutscherei! Dann der Anruf der Ehefrau, die an ihrer fernen Dienststelle Radio gehört hat: Mühltal, Glatteis. Also rauf auf die Langlauf-Skier. Rucksack mit Wechselwäsche aufgehuckt, und Start 8.32 Uhr. Schaff ich’s, ab 10 Uhr von meinem Corona-konformen Redaktionseinzelzimmer aus an der Videokonferenz mit dem Reporter-Team teilzunehmen?