Erfolgreicher Auftakt für Wettkampfgeschehen in neuer Lobedaer Halle

Erster Wettkampf in der Lobedaer Sportschwimmhalle "Schwimmparadies": Mehr als 200 Teilnehmer gingen am Donnerstag zu den Thüringer Hochschulmeisterschaften an den Startblock. Foto: Jürgen Scheere

Jena Schwimmsportler weihen „Schwimmparadies Jena“ nun auch offiziell als Wettkampfstätte ein

Die neue Sportschwimmhalle in Lobeda-West ist am Donnerstagabend in den Wettkampfmodus gestartet. Die Bädergesellschaft sprach von einem erfolgreichen Start für das „Schwimmparadies Jena“.

Etwa 140 Starter traten in den in verschiedenen Schwimmdisziplinen und Distanzen bei den „Offenen Thüringer Hochschulmeisterschaften“ gegeneinander an. Verantwortlicher Veranstalter des Wettkampfes war der USV Jena unter der Leitung von Ralf Günther.

Alle Wettkämpfe fanden unter Testbedingungen statt. So konnte unter anderem die neue, vollautomatische Zeitmessanlage in dem genormten Wettkampfbecken der Klasse B auf Herz und Nieren geprüft werden. Ralf Günther: „Für einen allerersten Wettkampftag hat alles prima funktioniert. Nachdem wir vor zehn Jahren die Deutschen Hochschulmeisterschaften in Erfurt ausrichten durften, ist es großartig, jetzt erstmals Wettkämpfe dieser Klasse auch in Jena durchführen zu können. Mit den Thüringer Hochschulmeisterschaften haben wir diesen neuen Wettkampfort gebührend eingeweiht.“

Eine Besonderheit der Sportschwimmhalle ist die variable Größe des zwei Meter tiefen Hauptschwimmbeckens. Durch eine verschiebbare Brücke können die acht 50 Meter Bahnen in sechzehn 25 Meter Bahnen geteilt werden. Aber auch variable Längen sind möglich, wie sie beispielsweise für den Wasserballsport benötigt werden. Günther: „Für das nächste Jahr planen wir bereits den Start in den Wettkampfbetrieb für Wasserball. Erste Anmeldungen zu einem Wettkampf liegen uns bereits vor.“ Weiterhin sind bereits die Thüringer Meisterschaften im Schwimmen sowie die Mitteldeutsche Meisterschaften und ein Bundeswettbewerb im Rettungsschwimmen anberaumt.