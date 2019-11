Erfülltes 100-jähriges Leben für Elfriede Fitzner

Das Leben hielt viele Prüfungen für sie bereit – und meinte es doch gut mit ihr: Die Jenaerin Elfriede Fitzner konnte am Sonntag im Awo Wohnpark „Lebenszeit“ in guter Verfassung und fröhlich ihren 100. Geburtstag feiern. Sie ist damit nun die älteste Bewohnerin im Mehrgenerationenhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, das seit drei Jahren ihr neues Zuhause ist. „Hier wird unsere Oma gut umsorgt, hier fühlt sie sich wohl und hat ihr Lachen wiedergefunden“, sagt Enkelin Isabell Schuricht, die zu den ersten Gratulanten gehörte. Hier könne die Oma ihren Lebensabend in der Gemeinschaft genießen. „Das Zusammenleben mit den anderen bekommt ihr gut, viel besser als die einsamen Abende allein in ihrer Wohnung“, bekennt die junge Frau. Trotz Berufstätigkeit und eigener Familie hatten sich die Enkelin und ihr Mann Frank viele Jahre fürsorglich um die betagte Oma gekümmert, mit ihrer fortschreitenden Demenz sei das jedoch nicht mehr ausreichend gewesen. Sie würde jedem betagten Menschen wünschen, am Lebensabend einen Platz in einer so guten Betreuungseinrichtung zu bekommen, sagte sie.

Elfriede Fitzner selbst habe in ihrem Leben immer ein großes Herz bewiesen. Als ihre eigene Tochter Heidrun im Alter von nur 39 Jahren verstarb, kümmerte sie sich fortan an Mutters statt um Enkelin Isabell. Später auch um Isabells Halbschwester Cindy. „Da hatte ich wenigstens eine Aufgabe“, bekennt die Jubilarin. Als junge Frau war sie der Liebe wegen von Frankenberg in Sachsen nach Jena gezogen. Ihren Mann Walter, Feinmechaniker bei Zeiss, hatte sie auf einer Feier bei einer Freundin kennengelernt, die ihr Herz ebenfalls an einen jungen Jenaer verloren hatte. Zu den Treffen mit den Freunden seien die beiden Mädchen öfter mit dem Fahrrad über die Autobahn nach Jena gestrampelt. „Manchmal war da Fliegeralarm, da haben wir uns im Wald versteckt“, erinnert sich Elfriede Fitzner. Ab 1945 war Jena ihre Heimatstadt. Die junge Familie lebte in der Lutherstraße und hatte dann das Glück, per Los ein Haus in der Heimstättenstraße zu bekommen. Seit drei Jahren nun ist der Awo-Wohnpark in Lobeda ihr Zuhause, an dem sie auch den großen Garten und den benachbarten Kindergarten schätzt. Die Knirpse beobachten zu können oder im Haus als Gäste zu haben, mache Freude und bringe „Leben in die Bude“, da sind sich alle Senioren am Geburtstagstisch einig. Die morgendliche Geburtstagsrunde, in der die anderen elf Bewohner der ambulant betreuten Seniorenwohngruppe, ihre Betreuer, aber auch Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, saßen, waren erst der Anfang eines ereignisreichen Tages. Eine Feier im Familien- und Bekanntenkreis in Cospeda mit Auftritt einer kleinen Liveband sollte den Tag für die 100-Jährige noch unvergesslich machen.