Erinnern Sie sich an den Herbst ´89 in Jena?

Jena. Abendgottesdienst mit Regionalbischöfin Friederike Spengler und Zeitzeugen in Jena

Die Gemeinde der Stadtkirche lädt für kommenden Sonntag, 15 Oktober, zu einem Abendgottesdienst. Erinnern Sie sich noch, was Sie am 15.10.1989 gemacht haben? Wo Sie waren? Manche von uns wissen das noch, sogar sehr genau.

Mittlerweile sind schon wieder 34 Jahre vergangen, also mehr als eine Generation, seit sich auch in Jena viele Menschen auf einen neuen Weg gewagt haben – ihre Ängste und Sorgen, ihre Unzufriedenheit und Ratlosigkeit ausgesprochen haben, sich vom Mut und der Hoffnung zunächst Einzelner anstecken ließen und miteinander nach Lösungen suchten.

„Wir sind dankbar dafür, dass diese Initiativen in unserer Kirche Raum und Zuhörende fanden und finden. Daran möchten wir im Abendgottesdienst am Sonntag, dem 15. Oktober, in der Stadtkirche erinnern, den unsere Regionalbischöfin Friederike Spengler mit uns feiern wird“, teilt die Kirchgemeinde Jena mit.

Am 15. Oktober 1989 stellten sich in der Stadtkirche Jena einige neue Gruppen vor, der Andrang war damals so groß, dass die Veranstaltung am Abend noch einmal wiederholt werden musste. „Waren Sie vielleicht dabei? Oder möchten Sie etwas davon erfahren? Wir laden ein zu diesem besonderen Gottesdienst, es werden auch einige Zeitzeugen dabei sein. Teilen Sie mit uns Ihre aktuellen Sorgen, Ihre Ratlosigkeit und Ängste, Ihre Freude, die Dankbarkeit“, heißt es in der Einladung weiter.

Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr, Stadtkirche Jena