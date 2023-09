Erlebnisführungen und Alpaka-Wanderungen auf der Leuchtenburg in Seitenroda

Seitenroda. Bei speziellen Erlebnistouren kann man entdecken, was sich hinter den dicken Mauern der Leuchtenburg versteckt.

400 Meter hoch thront die Leuchtenburg über dem Saaletal. Doch welchen Schatz sie hinter ihren Mauern verbirgt, ist vielen gar nicht bewusst. Ein Grund, im Herbst vom 30. September bis zum 5. November täglich öffentliche Erlebnisführungen durchzuführen. Die Gäste sollen erfahren, was sich hier in den fast 1000 Jahren Burggeschichte zugetragen hat, und sie sollen die Geschichten rund um das Porzellan hören. Täglich ab 11 Uhr finden die Führungen als unterhaltsame Touren statt.

Erstmalig wird das Angebot erweitert und von Montag bis Freitag finden zudem ab 14 Uhr Führungen durch die Burggeschichte statt. Einmal geht es ins Verlies, durchs Drachenmaul und in den Burgbrunnen. In der zweiten Ferienwoche vom 9. bis 15. Oktober wird der Schwerpunkt der 11-Uhr-Erlebnisführung auf dem Erfinder des Thüringer Porzellans, Georg Heinrich Macheleid, liegen. Das Thüringer Porzellan feiert seinen Erfinder.

Alle Ferienkinder aufgepasst. Auf der Leuchtenburg wird eine weitere Ferienaktion angeboten: Wer mag, kann mit den Alpakas des „AlpakaNinchens“ aus Rothenstein auf dem Panoramaweg um die Leuchtenburg wandern. Jeder Teilnehmer erhält einen Alpaka-Führerschein und darf die Tiere streicheln. Anschließend kann die Leuchtenburg mit ihren Porzellanwelten entdeckt werden.

Erlebnisführungen 30. September bis 5. November, Mo bis So, 11 Uhr, sowie Mo bis Fr, 14 Uhr. 3 Euro pro Person plus Eintritt. Online buchbar: leuchtenburg.ticketfritz.de. Alpaka-Wanderung am 1., 7., 8., 14. und 15. Oktober, 2 Euro pro Person (findet vor der Burg statt).