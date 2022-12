Erlebnisführungen zwischen den Jahren auf der Leuchtenburg in Seitenroda

Seitenroda. Für alle Ausflügler finden vom 27. Dezember bis einschließlich 8. Januar Führungen zu 1000 Jahre Burggeschichte statt.

In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester haben viele Zeit für gemeinsame Erlebnisse – zum Beispiel für einen Ausflug auf die Leuchtenburg in Seitenroda. Die Burg hat täglich von 10 bis 17 Uhr (Heiligabend bis 14 Uhr) geöffnet. Für alle Ausflügler finden vom 27. Dezember bis einschließlich 8. Januar Erlebnisführungen statt.

400 Meter hoch thront die Leuchtenburg über dem malerischen Saaletal. In der Zeit zwischen den Jahren kann man herausfinden, welchen Schatz sie hinter ihren dicken Mauern verbirgt. Die Gäste erfahren, was sich in den fast 1000 Jahren Burggeschichte zugetragen hat und sie hören Geschichten rund um Wünsche und Wunder. Täglich 11 Uhr finden die Führungen als unterhaltsame Touren statt.

Erlebnisführung, täglich 11 Uhr, Dauer eine Stunde, 3 Euro pro Person zzgl. Eintritt. Die Tickets sind online buchbar: leuchtenburg.ticketfritz.de (Achtung: Wer online kauft, kann sparen). Öffnungszeiten Leuchtenburg: 24. Dezember, 10 bis 14 Uhr; 25. Dezember 2022 bis 31. März 2023, 10 bis 17 Uhr