Ein Pflasterstein vor der Filiale der Oberbank in Jena am 11. November 2020.

Jena. Die Staatsanwaltschaft Gera führt das laufende Verfahren zur Krawallnacht in Jena am 11. November 2020:. Aktuell stehen zwei Frauen im Verdacht.

Ermittlungen nach der Jenaer Krawallnacht dauern an

Mehr als drei Monate nach der Krawallnacht in Jena dauern die Ermittlungen noch an. Wie die Staatsanwaltschaft Gera auf Anfrage der Redaktion erklärte, stehen aktuell zwei Frauen im Verdacht, sich an der Randale beteiligt zu haben.