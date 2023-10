Erneuter Feuerwehreinsatz in Kahla

Kahla. Zum mittlerweile achten Einsatz des Monats Oktober rückten die Kameraden in Kahla aus.

Der Oktober hat es in sich für die Kahlaer Feuerwehr: Zum mittlerweile achten Einsatz des Monats rückten die Kameraden am Montag in die Roßstraße in die Kahlaer Innenstadt aus. Dort schlugen Flammen aus einem Schornstein. Das Feuer wurde ohne Wasser gelöscht, wie es bei Schornsteinbränden üblich ist.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, wurde der Schornstein gereinigt, wodurch den Flammen die Nahrung genommen wurde. Die Feuerwehr hat zu diesem Zweck Spezialausrüstung. Im Anschluss wurde ein Schornsteinfeger informiert, damit dieser sich die Esse noch einmal genauer anschaut. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff auch nicht auf das Gebäude über. Der Einsatz dauerte von zirka 17.30 Uhr bis kurz vor 20 Uhr. Insgesamt 20 Männer waren im Einsatz. Am selben Tag war die Feuerwehr bereits ausgerückt, weil eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Hier gab es aber keinen Brand.

Feuerwehrprofis wissen: Kamin- oder Schornsteinbrände müssten eigentlich „Rußbrände“ heißen. Denn der Kamin besteht aus feuerfestem Material und kann eigentlich nicht brennen. Bei einem Brand in einem Kamin hat sich abgelagerter Ruß an der Innenseite des Kamins entzündet.